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Трамп о странах Залива, которые «прямо у его ног», Иране и «спасенном» Израиле
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Сколько у Ирана денег за границей?

11:15 1087

Общая сумма заблокированных активов Исламской Республики Иран в иностранных банках составляет как минимум 100 миллиардов долларов, пишут иранские СМИ. Согласно опубликованным данным, большая часть этих средств находится на счетах в странах Азии.

Основным держателем иранских активов является Китай, где заморожено от 20 до 50 миллиардов долларов. На втором месте находится Ирак, удерживающий порядка 15 миллиардов долларов. Далее следуют Южная Корея и Индия, в которых заблокировано по 7 миллиардов долларов, а также Катар, на счетах которого остается около 6 миллиардов долларов.

В рамках международных переговоров Тегеран обозначил свои первоочередные требования. Главным приоритетом для иранской стороны на данном этапе является восстановление поэтапного доступа к части средств в размере около 24 миллиардов долларов.

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