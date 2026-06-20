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Украина пробивает российскую ПВО

CNN
11:26 1616

Массированные атаки украинских беспилотников на территорию РФ обнажили проблемы российской системы противовоздушной обороны (ПВО), которая все чаще вынуждена реагировать в условиях хаоса и нехватки ресурсов. Об этом говорится в анализе CNN со ссылкой на военных экспертов, которые отмечают, что стратегия Украины заключается в изнурении и перегрузке российской ПВО большим количеством дронов.

Показательным примером издание считает украинскую атаку на Москву в четверг. Отмечается, что, когда многочисленные украинские дроны начали приближаться к российской столице, реакция России напоминала, скорее, хаотичную попытку справиться с ситуацией, чем хорошо спланированную стратегическую оборону.

Кадры, проверенные журналистами CNN и проанализированные экспертами, демонстрируют, как военные стреляют из переносных зенитных ракетных комплексов с плеча прямо на загруженной автомобилями трассе. На другом видео журналисты заметили, как российская ракета ПВО попала в резервуар с нефтью. Эксперт по вооружениям Стокгольмского международного института исследования проблем мира Маркус Шиллер заявил, что это был «автогол России», который завершился грибовидным облаком дыма и тем, что огромная верхняя часть резервуара взлетела в воздух.

По словам Шиллера, «у России есть целый список устаревших систем, которые не являются на 100% надежными». В то же время, говорит он, Украина постоянно совершенствует свои ударные возможности «уже на протяжении многих лет».

Старший аналитик McKenzie Intelligence Services Стю Рей также подчеркнул хаотичность работы российской ПВО.

«Видео, на котором запечатлено использование переносных зенитных ракетных комплексов на загруженной трассе, свидетельствует о поспешной, импровизированной и, откровенно говоря, непрофессиональной реакции на атаку. Полное отсутствие контроля за движением транспорта и использование военной техники в непосредственной близости от гражданских автомобилей и людей лишь подтверждают эту оценку», — заявил он.

Журналисты напомнили, что в начале войны Россия сосредоточила свои системы ПВО на границе с Украиной и на линии фронта, «но стратегия Киева заключалась в том, чтобы атаковать множество различных целей на оккупированных территориях востока Украины и внутри России, вынуждая Москву рассредоточивать системы ПВО и создавать более слабую и разреженную сеть защиты».

Кроме того, Украина на протяжении многих лет наносит удары по самим пусковым установкам ПВО, а также по радиолокационным системам обнаружения, пытаясь ослабить оборонные возможности России. По данным Сил обороны Украины, с начала этого года они уничтожили 166 российских средств ПВО, а с начала полномасштабного вторжения в 2022 году — более 1432.

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