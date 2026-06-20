Трамп бросает Дамаск на «Хезболлу». Сирия вновь оккупирует Ливан?

Заявление президента США Дональда Трампа о том, что бороться с «Хезболлой» должен не Израиль, а Сирия, указывает на начало нового этапа решения застарелых проблем на Ближнем Востоке. Такое мнение выражают эксперты, обратив внимание на резкую реакцию Трампа на удар Израиля по столице Ливана Бейруту.
Президент США сообщил, что провел телефонный разговор с израильским лидером Биньямином Нетаньяху и передал ему, что теперь «вопросом «Хезболлы» займется Сирия». Трамп подчеркнул, что сирийский лидер Ахмед аш-Шараа «делает более полезную работу» против поддерживаемой Ираном группировки. Американский лидер также отметил роль президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в стабилизации Сирии и региона в целом, заявив, что благодаря влиянию Анкары на Дамаск в регионе формируется новый статус‑кво.
Несмотря на заявления Трампа, сирийское правительство отвергает утверждения о возможной военной интервенции в Ливан. Пресс‑секретарь сирийского президента Ахмед Зейдан подтвердил, что возможная роль Сирии в будущем Ливана обсуждалась с Вашингтоном, однако подчеркнул, что речь идет не о военном вмешательстве, а о политической и институциональной поддержке. Сирийский лидер Ахмед аш‑Шараа также открыто отверг возможность военной операции.
При этом, несмотря на опровержения, в западных СМИ появились комментарии о возможной сирийской интервенции против «Хезболлы» в Ливане. Эксперты считают, что подобные заявления вызывают глубокие психологические ассоциации как у ливанцев, так и у сирийцев. Регион Леванта (Шам), который в османский период был единой административной областью, после Первой мировой войны был разделен Францией на два государства — Сирию и Ливан. Однако многие сирийцы считали это разделение искусственным и утверждали, что Ливан исторически является частью Сирии.
В 1976 году сирийский президент Хафез Асад, провозгласивший идеологию «Билад аш‑Шам» («Великой Сирии»), воспользовался гражданской войной в многоконфессиональном Ливане и под предлогом «миротворческой миссии» оккупировал Бейрут. Многолетняя оккупация Ливана сопровождалась тысячами жертв и породила глубокое недоверие ливанцев к Сирии.
Тем не менее после начала гражданской войны в Сирии в 2011 году ливанская «Хезболла» стала крупнейшим военным союзником режима Асада. Войдя на территорию Сирии, поддерживаемая Ираном «Хезболла» захватила стратегические районы — Хомс, окрестности Дамаска и Кусейр, вынудив мирное население к массовому исходу. Международные организации сообщали о массовых убийствах мирных жителей в Алеппо, Хаме и Хомсе.
Кроме того, проблема 1,8 миллиона сирийских беженцев, вынужденных переселиться в Ливан, создает демографическое и политическое напряжение между двумя странами. Поэтому аналитики считают, что возможная новая интервенция Сирии будет крайне непопулярной среди ливанцев.
В комментарии haqqin.az директор Центра стратегических исследований Кавказа (Анкара), эксперт по Ближнему Востоку профессор Хасан Октай заявил, что вышеуказанное заявление Трампа не соответствует реальным условиям региона. По его мнению, недавние операции Израиля в Ливане негативно повлияли на американо‑иранские договоренности. Поэтому президент США, с одной стороны, стремится защитить Израиль, с другой же — сдержать Иран, заявляя, что бороться с «Хезболлой» будет Сирия.
«Однако, добавив, что сирийского президента Ахмеда аш‑Шараа привела к власти Анкара и контролирует его, Трамп, возможно, сам того не осознавая, провоцирует напряженность между Турцией и Израилем через Сирию и «Хезболлу», — отметил турецкий политолог.
Октай считает, что прямое нападение Дамаска на «Хезболлу» в Ливане крайне опасно: это может вновь актуализировать исторические претензии Сирии на Ливан и перерасти из конфликта с поддерживаемой Ираном группировкой в сирийско‑ливанское столкновение. По его мнению, такой сценарий может еще больше разжечь конфликт и сорвать американо‑иранскую договоренность.
Что касается позиции Анкары, то политолог считает, что, несмотря на заявления Трампа, Турция, учитывая возможные серьезные последствия, будет стремиться предотвратить конфликт между Сирией и Ливаном. Октай не исключает, что ради безопасности региона Анкара предоставит Вашингтону конкретную «дорожную карту».
«На июльском саммите НАТО в Анкаре Турция может выступить с инициативами по безопасности Сирии, Израиля и региона в целом. Между Анкарой и Вашингтоном уже некоторое время ведутся переговоры, что после подписания США мирного соглашения с Ираном значительная часть американских сил будет выведена с Ближнего Востока, а образовавшийся вакуум безопасности совместно заполнят Турция, Пакистан, Саудовская Аравия и Египет. Эта коалиция, первые признаки которой уже видны, сыграла важную роль в американо‑иранской договоренности и в будущем может отвечать за безопасность всего региона, включая Израиль и даже Иран», — отметил политолог.