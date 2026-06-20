Трамп бросает Дамаск на «Хезболлу». Сирия вновь оккупирует Ливан?

Заявление президента США Дональда Трампа о том, что бороться с «Хезболлой» должен не Израиль, а Сирия, указывает на начало нового этапа решения застарелых проблем на Ближнем Востоке. Такое мнение выражают эксперты, обратив внимание на резкую реакцию Трампа на удар Израиля по столице Ливана Бейруту.

Президент США сообщил, что провел телефонный разговор с израильским лидером Биньямином Нетаньяху и передал ему, что теперь «вопросом «Хезболлы» займется Сирия». Трамп подчеркнул, что сирийский лидер Ахмед аш-Шараа «делает более полезную работу» против поддерживаемой Ираном группировки. Американский лидер также отметил роль президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в стабилизации Сирии и региона в целом, заявив, что благодаря влиянию Анкары на Дамаск в регионе формируется новый статус‑кво. Несмотря на заявления Трампа, сирийское правительство отвергает утверждения о возможной военной интервенции в Ливан. Пресс‑секретарь сирийского президента Ахмед Зейдан подтвердил, что возможная роль Сирии в будущем Ливана обсуждалась с Вашингтоном, однако подчеркнул, что речь идет не о военном вмешательстве, а о политической и институциональной поддержке. Сирийский лидер Ахмед аш‑Шараа также открыто отверг возможность военной операции. При этом, несмотря на опровержения, в западных СМИ появились комментарии о возможной сирийской интервенции против «Хезболлы» в Ливане. Эксперты считают, что подобные заявления вызывают глубокие психологические ассоциации как у ливанцев, так и у сирийцев. Регион Леванта (Шам), который в османский период был единой административной областью, после Первой мировой войны был разделен Францией на два государства — Сирию и Ливан. Однако многие сирийцы считали это разделение искусственным и утверждали, что Ливан исторически является частью Сирии. В 1976 году сирийский президент Хафез Асад, провозгласивший идеологию «Билад аш‑Шам» («Великой Сирии»), воспользовался гражданской войной в многоконфессиональном Ливане и под предлогом «миротворческой миссии» оккупировал Бейрут. Многолетняя оккупация Ливана сопровождалась тысячами жертв и породила глубокое недоверие ливанцев к Сирии.