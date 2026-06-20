490 тонн через Азербайджан в Армению

Сегодня из России в Армению транзитом через Азербайджан будет отправлена очередная партия пшеницы. Груз общим весом 490 тонн будет перевозиться в 7 вагонах.

Ранее из России в Армению транзитом через Азербайджан было отправлено более 29 тыс. тонн пшеницы, свыше 7 тыс. тонн удобрений, 414 тонн антрацита, 133 тонны алюминия и 68 тонн гречневой крупы.

Помимо транзита, из Азербайджана в Армению также экспортируются нефтепродукты. На сегодняшний день в Армению поставлено более 13 тыс. тонн дизеля, 979 тонн бензина АИ-92 и 2 955 тонн бензина АИ-95.