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Трамп о странах Залива, которые «прямо у его ног», Иране и «спасенном» Израиле
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Трамп о странах Залива, которые «прямо у его ног», Иране и «спасенном» Израиле

Решение Трампа может усилить Стражей

13:18 689

Возможное смягчение санкций США против Ирана может в первую очередь укрепить Корпус стражей исламской революции (КСИР), пишет Reuters. За годы изоляции КСИР выстроил крупную бизнес-империю, контролируя значительные сегменты экономики — от нефти до строительства.

Эксперты отмечают, что приток инвестиций и снятие ограничений могут усилить связанные с КСИР структуры, сделав их ключевыми выгодополучателями любых экономических послаблений.

В то же время, пишет The Wall Street Journal, США и Катар работают над планом, который сделает замороженные активы доступными Ирану для гуманитарных расходов. По их данным, речь идет о предоставлении Тегерану возможности распоряжаться частью его примерно $100 млрд замороженных в разных странах средств, начиная с $6 млрд, хранящихся в Катаре. Иран пока не дал согласия на этот механизм, отмечает газета.

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