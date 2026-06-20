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Трамп о странах Залива, которые «прямо у его ног», Иране и «спасенном» Израиле
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Трамп о странах Залива, которые «прямо у его ног», Иране и «спасенном» Израиле

Резня в аэропорту

13:36 1039

В столице Нигера Ниамее боевики атаковали международный аэропорт Диори Хамани — крупнейшую воздушную гавань страны и важный военный объект.

По данным Минобороны Нигера, в результате атаки погибли 35 человек, включая 11 военнослужащих, двух мирных жителей и 22 нападавших. Ответственность за атаку взяла на себя связанная с «Аль-Каидой» группировка «Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин». В ходе операции силовики также задержали около 20 подозреваемых и изъяли крупный арсенал оружия.

«Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин» — джихадистская вооруженная группировка, действующая в Магрибе и Западной Африке, которая именует себя «официальным филиалом» «Аль-Каиды» в Мали.

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