Резня в аэропорту

В столице Нигера Ниамее боевики атаковали международный аэропорт Диори Хамани — крупнейшую воздушную гавань страны и важный военный объект.

По данным Минобороны Нигера, в результате атаки погибли 35 человек, включая 11 военнослужащих, двух мирных жителей и 22 нападавших. Ответственность за атаку взяла на себя связанная с «Аль-Каидой» группировка «Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин». В ходе операции силовики также задержали около 20 подозреваемых и изъяли крупный арсенал оружия.

«Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин» — джихадистская вооруженная группировка, действующая в Магрибе и Западной Африке, которая именует себя «официальным филиалом» «Аль-Каиды» в Мали.