Кто о чем, а Медведев о ядерном ударе по Европе

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, комментируя сообщения российских СМИ о том, что Нидерланды якобы тестируют «сценарий размещения лагеря для российских военнопленных на случай конфликта с Москвой», намекнул на возможность применения ядерного оружия в случае конфликта.

«Россия, в отличие от впавшей в неонацизм мерзкой старухи Европы, концлагеря для европейцев создавать не будет. И не потому, что это безнравственно, а просто потому, что в случае войны с какими-нибудь сопливыми голландцами они будут не нужны. Радиоактивные кости и пепел обычно зарывают глубоко в землю», — написал Медведев в соцсетях.