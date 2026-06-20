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Трамп о странах Залива, которые «прямо у его ног», Иране и «спасенном» Израиле
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Трамп о странах Залива, которые «прямо у его ног», Иране и «спасенном» Израиле

Кто о чем, а Медведев о ядерном ударе по Европе

13:47 584

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, комментируя сообщения российских СМИ о том, что Нидерланды якобы тестируют «сценарий размещения лагеря для российских военнопленных на случай конфликта с Москвой», намекнул на возможность применения ядерного оружия в случае конфликта.

«Россия, в отличие от впавшей в неонацизм мерзкой старухи Европы, концлагеря для европейцев создавать не будет. И не потому, что это безнравственно, а просто потому, что в случае войны с какими-нибудь сопливыми голландцами они будут не нужны. Радиоактивные кости и пепел обычно зарывают глубоко в землю», — написал Медведев в соцсетях.

Кто о чем, а Медведев о ядерном ударе по Европе
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