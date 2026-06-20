Рафаэль Физиев в Баку: Когда дерутся азербайджанец и мексиканец, зрелище гарантировано

«Мы приехали домой — в родной Баку, в родной Азербайджан, — говорит Рафаэль. — Уже совсем скоро меня ждет большой бой. Я готов. Настрой боевой, сил и мотивации более чем достаточно. С нетерпением жду окончания этой насыщенной недели — интервью, съемок, тренировок, весогонки и всех обязательных мероприятий перед боем. А уже в субботу нас ждет настоящее шоу. Уверен, получится очень яркий поединок. Когда в октагоне встречаются азербайджанец и мексиканец, получается зрелищный бой. По-другому просто быть не может.

Что касается разговоров о том, что мой соперник заканчивает бои в первом раунде, то ММА — такой вид спорта, где все может решиться в любую секунду. Достаточно одной ошибки или одного точного удара. Мой соперник действительно любит агрессивный стиль, любит идти вперед и вкладываться в удары. Многие свои последние бои он завершил в первом раунде. Но нас это никак не беспокоит. В клетке возможно все — сегодня ты доминируешь, а через мгновение ситуация может измениться. Самое главное — мы готовы. Мы шли к этому всю жизнь и сделаем все возможное для победы.

И отдельно хочу обратиться к нашим болельщикам. Друзья, братья, приходите на арену, заполняйте трибуны, поддерживайте азербайджанских бойцов. Мы оставим в этой клетке все, что у нас есть, и будем биться до конца. Увидимся в субботу!»

Турнир UFC Fight Night состоится 27 июня в Национальной гимнастической арене. В главном событии вечера Рафаэль Физиев встретится с мексиканцем Мануэлем Торресом.