«Сейчас даже друзья боятся давать мне интервью»

Согласно последним социологическим опросам в США, американское общество разделилось почти поровну между сторонниками смены иранского режима и теми, кто выступает за урегулирование конфликта путем переговоров.
Опрос Института Рейгана показал, что около 39% респондентов поддерживают дипломатическое решение, при котором нынешнее правительство Ирана сохранит власть, а его ядерная и ракетная программы будут подвергнуты проверяемым ограничениям. В то же время 36% опрошенных высказались за смену нынешнего иранского правительства на более лояльное к США.
Республиканцы более склонны к жестким мерам в отношении Ирана по сравнению с демократами. Половина опрошенных республиканцев предпочла бы замену иранского правительства на более лояльное к Соединенным Штатам, тогда как лишь 25% поддержали вариант урегулирования путем переговоров с сохранением действующего режима в обмен на проверяемые ограничения его ядерной и ракетной программ.
Ситуацию в США и на постсоветском пространстве haqqin.az обсудил с легендарным советским и российским журналистом-международником Михаилом Таратутой, бессменным ведущим культовой телепередачи «Америка с Михаилом Таратутой».
– Есть ли ощущение у американской общественности, что США капитулировали в войне против Ирана?
– Безусловно, большая часть американцев, 70% или 80%, считает, что Америка проиграла в войне Ирану. Это абсолютно бессмысленная авантюра, которая ничего не дала Америке. Напротив, мы сейчас видим, что авторитет Соединенных Штатов после этой истории просто катится вниз. Другие государства смотрят на США уже как на раненого гегемона. Развеян миф о великой американской военной силе. Оказалось, что одна только военная сила не дает того результата, который хотели бы получить и обычно получали американцы. В лице Ирана они просто столкнулись с волевым и умным противником. Все их войны и конфликты были со слабыми противниками, которые не могли и не умели дать им отпор, а сейчас ситуация совершенно другая.
– В советское время за 12 лет работы в США вы подготовили сотни репортажей из Соединенных Штатов. Что больше удивило бы ваших зрителей, если бы они увидели современные США?
– В тот период Советский Союз был на грани развала, и идеологический враг — Соединенные Штаты — поспешил принять Россию в свои объятия. Россия всячески старалась быть похожей на Америку, полагая, что там точно знают, как правильно преобразовать страну. Все это вот создавало атмосферу дружбы между Москвой и Вашингтоном.
Другим важным моментом был страх американцев перед русскими. Они опасались, что Советский Союз может начать в любую минуту атомную войну. И популярность Горбачева, в частности в Америке, была благодаря тому, что советский генсек избавил американцев от этого вечного страха.
Когда я впервые попал в Америку, а это был 1978 год, вся страна была изрыта бомбоубежищами. Люди реально опасались, что в любую минуту может случиться атомная война, а Горбачев избавил их от этого страха. Россия перестала быть в их глазах большим ужасом, кошмаром. Отношения были действительно теплые, и, надо сказать, что перед нами, журналистами, в то время были открыты абсолютно все двери.
То есть я сравниваю с тем, как сейчас работают мои коллеги, как им трудно, то есть практически вообще невозможно работать. Те репортажи, которые они делают из США, это просто героизм. Мне было намного легче, потому что повсюду меня как представителя новой России встречали с улыбками, дружески, с охотой давали интервью. Сегодня мы видим совершенно другую картину. Некоторое время назад я снимал фильм в Соединенных Штатах, даже мои друзья, которые меня хорошо знают, побоялись дать мне интервью. Америка сильно изменилась внутренне. Сейчас отношения между США и РФ находятся в совершенно противоположном поле. Печально, что так получилось, видимо, в этом есть своя логика.
– После вашего последнего посещения Баку в 2015 году многое в регионе Южного Кавказа изменилось: мы вернули оккупированные земли, открываются коммуникации, появился проект «Маршрут Трампа» и пр. Какой вы видите роль Азербайджана в этом регионе в контексте произошедших в мире геополитических изменений?
– Азербайджан, как и ряд других постсоветских стран, проводит многовекторную политику. Зависимость Азербайджана от России не такая сильная, как у Армении, поэтому Баку может, безусловно, вести независимую политику. Азербайджанская экономика практически не зависит от России.
У Запада есть реальная политическая стратегия, направленная на отторжение стран СНГ от России. Чтобы эти государства отдалились от Москвы как можно дальше. Данная стратегия, как говорится, полбеды. Есть другая большая проблема: поджигается периферия России. Украина — это один фронт, сейчас поджигается ситуация в Армении, пытались в Казахстане это сделать. В стратегии Запада реально существует идея давления на Россию по всему периметру границы. И, к большому сожалению, нередко это им удается. Очень хотелось бы, чтобы на Южном Кавказе ничего такого не произошло.