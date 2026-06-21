«Сейчас даже друзья боятся давать мне интервью»

Согласно последним социологическим опросам в США, американское общество разделилось почти поровну между сторонниками смены иранского режима и теми, кто выступает за урегулирование конфликта путем переговоров. Опрос Института Рейгана показал, что около 39% респондентов поддерживают дипломатическое решение, при котором нынешнее правительство Ирана сохранит власть, а его ядерная и ракетная программы будут подвергнуты проверяемым ограничениям. В то же время 36% опрошенных высказались за смену нынешнего иранского правительства на более лояльное к США. Республиканцы более склонны к жестким мерам в отношении Ирана по сравнению с демократами. Половина опрошенных республиканцев предпочла бы замену иранского правительства на более лояльное к Соединенным Штатам, тогда как лишь 25% поддержали вариант урегулирования путем переговоров с сохранением действующего режима в обмен на проверяемые ограничения его ядерной и ракетной программ. Ситуацию в США и на постсоветском пространстве haqqin.az обсудил с легендарным советским и российским журналистом-международником Михаилом Таратутой, бессменным ведущим культовой телепередачи «Америка с Михаилом Таратутой».

– Есть ли ощущение у американской общественности, что США капитулировали в войне против Ирана? – Безусловно, большая часть американцев, 70% или 80%, считает, что Америка проиграла в войне Ирану. Это абсолютно бессмысленная авантюра, которая ничего не дала Америке. Напротив, мы сейчас видим, что авторитет Соединенных Штатов после этой истории просто катится вниз. Другие государства смотрят на США уже как на раненого гегемона. Развеян миф о великой американской военной силе. Оказалось, что одна только военная сила не дает того результата, который хотели бы получить и обычно получали американцы. В лице Ирана они просто столкнулись с волевым и умным противником. Все их войны и конфликты были со слабыми противниками, которые не могли и не умели дать им отпор, а сейчас ситуация совершенно другая. – В советское время за 12 лет работы в США вы подготовили сотни репортажей из Соединенных Штатов. Что больше удивило бы ваших зрителей, если бы они увидели современные США? – В тот период Советский Союз был на грани развала, и идеологический враг — Соединенные Штаты — поспешил принять Россию в свои объятия. Россия всячески старалась быть похожей на Америку, полагая, что там точно знают, как правильно преобразовать страну. Все это вот создавало атмосферу дружбы между Москвой и Вашингтоном. Другим важным моментом был страх американцев перед русскими. Они опасались, что Советский Союз может начать в любую минуту атомную войну. И популярность Горбачева, в частности в Америке, была благодаря тому, что советский генсек избавил американцев от этого вечного страха.