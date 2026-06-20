Автор отмечает, что в столь напряженной обстановке в Армении 7 июня состоялись парламентские выборы. Европейцы и американцы решительно поддержали партию Пашиняна, в то время как россияне — оппозиционные партии. В итоге, как и ожидалось, прозападная партия Пашиняна «Гражданский договор» победила, набрав 49,85% голосов. Учитывая эти результаты, очевидно, что Армения продолжит свою западную траекторию, что явно подразумевает начало процесса вступления в ЕС и, возможно, даже членства в НАТО, хотя ни один армянский политик публично не выступает за такую позицию.

Об этом в издании Eurasia Review пишет Матия Шерич - геополитический аналитик и журналист из Хорватии.

Армения — о дно из государств, занимающих весьма специфическое положение на международной политической арене. В последние годы Ереван оказался в опасном геополитическом промежуточном пространстве между Россией и Западом. С момента прихода к власти нынешнего премьер-министра Армении Никола Пашиняна в 2018 году он постепенно инициировал смещение страны в сторону Запада (Европейского союза и НАТО), одновременно постепенно охлаждая отношения с Россией, от энергетических ресурсов которой Ереван сильно зависит.

Шерич напоминает, что до 2018 года Армения считалась российским форпостом в регионе, зависимым от Москвы в сферах безопасности, экономики и энергетики, и что после «бархатной революции» она взяла курс на дистанцирование от России и сближение с Западом.

Автор отмечает, что Пашинян пережил поражение в войне в Карабахе и продолжил свою прозападную политику. В то же время он становился все более авторитарным лидером, арестовывая интеллигенцию и политических оппонентов для укрепления своей власти. Это не помешало Дональду Трампу сотрудничать с ним. С момента возвращения Трампа к власти в 2025 году отношения между Ереваном и Вашингтоном значительно углубились.

В августе прошлого года при поддержке Трампа Армения и Азербайджан парафировали текст мирного соглашения, стороны также договорились о транспортном коридоре через Зангезур, символически названном «Маршрут Трампа во имя международного мира и процветания» (TRIPP). Этот коридор соединяет основную часть территории Азербайджана с Нахчываном через территорию Армении.

Хорватский аналитик рассматривает Армению как стратегически важный актив для Трампа, которого эта страна интересует из-за ее запасов железа, меди, цинка и других полезных ископаемых. В его мировоззрении государства рассматриваются как корпоративные активы, имеющие различную стратегическую ценность. Цель американо - армянского сотрудничества — ослабить влияние России, Ирана и Китая на Кавказе и усилить американское влияние.

Остается ключевой вопрос: защитит ли Запад Армению и предоставит ли гарантии безопасности от потенциального российского вторжения? Шерич напоминает, что ЕС не располагает военными силами, НАТО зависит от Вашингтона, и только Соединенные Штаты могли бы реально предоставить Армении такие гарантии. «В настоящее время формального соглашения по этому вопросу не существует, хотя оно может появиться при администрации Трампа», — считает автор.

Затем Шерич задает ряд вопросов, касающихся ситуаций, с которыми может столкнуться Армения, и пытается найти на них ответы.

Аналитик считает, что, если Россия сократит поставки энергоносителей, Армения сможет частично компенсировать их импортом из Ирана, а также из Азербайджана и, возможно, Турции (несмотря на отсутствие отношений с 1993 года). Однако Армения будет платить по рыночным ценам, которые в три раза выше, чем субсидируемые российские энергоносители. Это создаст значительную нагрузку на государственный бюджет и домохозяйства.

Экономисты прогнозируют падение ВВП Армении на 14–15%, что может спровоцировать рецессию, инфляцию, дефицит электроэнергии, топлива, продовольствия и промышленных ресурсов, а также отток капитала и сокращение денежных переводов от диаспоры в России.

Как пишет автор, хотя диверсификация экономики возможна благодаря сотрудничеству с западными партнерами и региональными государствами, для экономической стабилизации Армении после разрыва с Россией потребуются годы.

Шерич полагает, что в целом поворот Пашиняна на Запад представляется рискованным. Армения, вероятно, больше всего выиграет от того, что станет мостом между Востоком и Западом, учитывая ее стратегическое расположение между Турцией, Россией и Ираном.

Армянское руководство стремится к экономическому балансу между Востоком и Западом, но в политическом плане оно явно ориентировано на Запад. Армения ходит по тонкому геополитическому льду, и ее главное преимущество — партнерство с Вашингтоном и Трампом. Впрочем, как однажды сказал Генри Киссинджер: «Быть врагом Америки может быть опасно, но быть другом Америки — смертельно».