Прилетело по Тюмени

Украинские беспилотники сегодня попытались атаковать Тюменский нефтеперерабатывающий завод (ТНПЗ). Об этом сообщил губернатор Тюменской области России Александр Моор. По его данным, атака была отражена, завод не пострадал, сотрудники эвакуированы. «На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал губернатор в своем телеграм-канале.

В то же время жители микрорайона Антипино, где расположен НПЗ, сообщают в соцсетях о не менее чем двух взрывах и густом дыме над предприятием.

Телеграм-канал ASTRA проанализировал видео очевидца, снятое в районе остановки «Микрорайон Антипино», и подтвердил: над заводом поднимается густой дым. Местные жители также видели не менее десяти пожарных машин, направлявшихся к НПЗ. Расстояние от Украины до Тюмени — около двух тысяч километров.

В регионе была объявлена беспилотная опасность, аэропорт Тюмени временно прекратил приём и выпуск самолетов, несколько рейсов задержаны.

Тюменский НПЗ — один из крупнейших независимых нефтеперерабатывающих заводов России мощностью около 8 млн тонн нефти в год и глубиной переработки до 98%. Предприятие производит дизельное топливо Евро-5, газовый бензин, нефтяной кокс, битум и мазут.