Профессор Герайбели пришел на летнюю сессию

Ректор Азербайджанского медицинского университета (АМУ) профессор Герай Герайбейли ознакомился с ходом летней экзаменационной сессии весеннего семестра 2025/2026 учебного года.

Сначала ректор понаблюдал за процессом итогового экзамена, организованного в Учебном центре Учебно-стоматологической клиники с целью оценки клинических навыков студентов выпускного курса стоматологического факультета по предмету «Детская стоматология». Ознакомившись на месте с этапами оценки теоретических знаний и практических навыков студентов в ходе экзамена, профессор Герай Герайбейли также выслушал мнения самих студентов об организации и проведении экзаменационного процесса.

Затем ректор посетил экзаменационный зал, расположенный в учебном корпусе №5 университета, где проследил за ходом тестовых экзаменов, проводимых для студентов различных специальностей.

Профессор Герай Герайбейли отметил, что экзаменационный процесс «организован прозрачно, объективно и в полном соответствии с действующими нормативными требованиями».