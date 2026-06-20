Трамп обиделся

Президент США Дональд Трамп сообщил на своей странице в социальной сети Truth Social, что не намерен возобновлять дружеские отношения с премьер-министром Италии Джорджей Мелони.

По его словам, итальянский премьер пыталась переждать конфликт на Ближнем Востоке, не принимая в нем участие. При этом Трамп утверждает, что Мелони имеет проблемы с рейтингом одобрения среди итальянских граждан.

«Премьер-министр Италии Джорджа Мелони во время саммита G7 во Франции снова и снова просила сфотографироваться со мной. У нее плохие показатели популярности в Италии, возможно, потому что она отказала Соединенным Штатам Америки — стране, которая действительно любит и защищает Италию — когда речь шла о недопущении получения или разработки Ираном ядерного оружия. (Впрочем, то же самое сделала и НАТО)», — отметил Трамп.

Американский лидер подчеркнул, что премьер Италии также не позволила использовать американским ВВС итальянские взлетно-посадочные полосы, что создало «серьезные логистические неудобства».

Трамп вновь посетовал на то, что США тратят «миллиарды долларов на защиту Италии» и других союзников по НАТО.

«Теперь, после того как Соединенные Штаты нанесли Ирану военное поражение, она снова хочет дружить, чтобы повысить свои рейтинги. Нет, спасибо!» — заключил Трамп.

Напомним, глава МИД Италии Антонио Таяни заявил об отмене запланированного на 21-22 июня визита в США на фоне заявлений американского лидера Дональда Трампа о главе итальянского правительства Джордже Мелони.