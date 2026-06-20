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Погиб разработчик популярных видеоигр

16:40 546

Сооснователь французской компании Ubisoft Клод Гийемо (Claude Guillemot) погиб в результате крушения легкомоторного самолета на западе Франции.

Как сообщает газета Le Figaro, инцидент произошел в пятницу вечером недалеко от аэродрома коммуны Ла-Боль в департаменте Атлантическая Луара.

По данным источников, двухмоторный туристический самолет Cessna 421 упал в поле. Жертвами авиакатастрофы стали два человека.

Сообщается, что бизнесмен находился за штурвалом воздушного судна. Самолет вылетел из города Ренн и направлялся в Ла-Боль, где на выходных проходит слет с участием более ста самолетов. Гийемо являлся членом местного аэроклуба и планировал принять участие в данном мероприятии.

Ubisoft была основана в 1986 году братьями Клодом, Мишелем, Жераром, Ивом и Кристианом Гийемо. Головной офис компании расположен в Сен-Манде, филиалы находятся более чем в 20 странах мира. В 2020 году компания занимала девятое место среди производителей компьютерных игр по величине доходов и рыночной капитализации. Среди наиболее известных продуктов компании - серии игр Assassin"s Creed, Far Cry, Prince of Persia, Rayman, Watch Dogs.

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