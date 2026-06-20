Остров Свободы между коммунизмом, НЭПом и гневом Трампа

Власти Кубы утвердили список из 176 мер, направленных на либерализацию внутреннего рынка, которые затронут 23 ключевых сектора местной экономики. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на газету «Гранма».

До этого о реформах говорил президент островного государства Мигель Диас-Канель. Предполагалось, что они затронут почти все секторы экономики, включая энергетику, сельское хозяйство и внешнюю торговлю. Впрочем, пока неизвестно, удовлетворят ли они президента США Дональда Трампа, который ввел топливную блокаду острова.

Среди шагов, которые кубинские власти намерены сделать в ближайшее время, — установление «единых правовых норм» для государственных и частных предприятий, а также для иностранных и отечественных инвесторов. Кроме того, частному сектору дадут возможность участвовать в большем количестве сфер экономики. Ожидается также, что будет отменено большинство мер по контролю цен.

В списке других шагов — создание «стабильной основы» для содействия инвестициям, передаче технологий и пожертвований от кубинцев, проживающих за рубежом, и разрешение прямых иностранных инвестиций в частный сектор. Фермерам разрешат продавать свою продукцию на внешнем рынке без участия государственных посредников. Государственные предприятия и муниципалитеты получат большую автономию. Дефицит бюджета планируется сократить за счет повышения налогов и сокращения ненужных расходов.

Диас-Канель заявил, что реальность навязывает Кубе неотложные и необходимые перемены, и заверил, что бывший глава государства Рауль Кастро одобрил экономические реформы.

Ранее стало известно, что Гавана изучает опыт экономических реформ, проведенных властями Китая и Вьетнама, которые стали капиталистическими государствами, но сохранили однопартийную систему.

Каков наиболее вероятный сценарий дальнейшего развития событий на Кубе? Неизбежен ли полный демонтаж существующего политического строя и падение коммунистической системы? Какими будут конкретные последствия и масштабные итоги подобных перемен для общества? Удастся ли кубинскому государству пройти путь преобразований мирно, не допустив начала внутреннего вооруженного конфликта?

Своей оценкой этой новой ситуации поделились в беседе с haqqin.az известные иностранные политологи.

Американский аналитик, профессор Иллинойского университета Ричард Темпест заявил, что будущее развитие событий на Кубе представляется ему производным не столько от суммы перечисленных выше внутренних факторов, действующих на территории островного государства, сколько от приоритетов, надежд и опасений, которыми руководствуется лично президент Трамп.