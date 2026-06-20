Остров Свободы между коммунизмом, НЭПом и гневом Трампа

Власти Кубы утвердили список из 176 мер, направленных на либерализацию внутреннего рынка, которые затронут 23 ключевых сектора местной экономики. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на газету «Гранма».
До этого о реформах говорил президент островного государства Мигель Диас-Канель. Предполагалось, что они затронут почти все секторы экономики, включая энергетику, сельское хозяйство и внешнюю торговлю. Впрочем, пока неизвестно, удовлетворят ли они президента США Дональда Трампа, который ввел топливную блокаду острова.
Среди шагов, которые кубинские власти намерены сделать в ближайшее время, — установление «единых правовых норм» для государственных и частных предприятий, а также для иностранных и отечественных инвесторов. Кроме того, частному сектору дадут возможность участвовать в большем количестве сфер экономики. Ожидается также, что будет отменено большинство мер по контролю цен.
В списке других шагов — создание «стабильной основы» для содействия инвестициям, передаче технологий и пожертвований от кубинцев, проживающих за рубежом, и разрешение прямых иностранных инвестиций в частный сектор. Фермерам разрешат продавать свою продукцию на внешнем рынке без участия государственных посредников. Государственные предприятия и муниципалитеты получат большую автономию. Дефицит бюджета планируется сократить за счет повышения налогов и сокращения ненужных расходов.
Диас-Канель заявил, что реальность навязывает Кубе неотложные и необходимые перемены, и заверил, что бывший глава государства Рауль Кастро одобрил экономические реформы.
Ранее стало известно, что Гавана изучает опыт экономических реформ, проведенных властями Китая и Вьетнама, которые стали капиталистическими государствами, но сохранили однопартийную систему.
Каков наиболее вероятный сценарий дальнейшего развития событий на Кубе? Неизбежен ли полный демонтаж существующего политического строя и падение коммунистической системы? Какими будут конкретные последствия и масштабные итоги подобных перемен для общества? Удастся ли кубинскому государству пройти путь преобразований мирно, не допустив начала внутреннего вооруженного конфликта?
Своей оценкой этой новой ситуации поделились в беседе с haqqin.az известные иностранные политологи.
Американский аналитик, профессор Иллинойского университета Ричард Темпест заявил, что будущее развитие событий на Кубе представляется ему производным не столько от суммы перечисленных выше внутренних факторов, действующих на территории островного государства, сколько от приоритетов, надежд и опасений, которыми руководствуется лично президент Трамп.
«Именно эта формула объясняет его действия после заключения перемирия с Ираном — действия, которые многие наблюдатели считают противоречивыми и непоследовательными, даже хаотичными. Трамп в первую очередь стремится сохранить свой статус харизматичного лидера, определяющего векторы политики в силу своей популярности не столько среди американского электората в целом, сколько среди сторонников Республиканской партии, особенно ее MAGA-крыла. Это — его харизматический императив. Он — политик, мыслящий не геополитическими категориями, а руководствующийся рейтингами и опросами общественного мнения», — рассказал профессор.
В военном и экономическом отношении США неизмеримо сильнее Кубы, напомнил он.
«Усиливающееся давление со стороны американцев, даже брутальный прессинг, вполне возможны, как возможны и некое подобие НЭПа или реформ а-ля Дэн Сяопин, или даже низвержение коммунистической системы в результате военной операции США. Однако коллапс режима в результате восстания кубинских масс представляется мне маловероятным.
Более того, как и в случае с Ираком в 2003 году или Ираном в 2026-м, внутренняя оппозиция на Кубе относительно слаба и плохо организована, а эмигрантские группы и деятели не пользуются широкой поддержкой населения. Прогноз: сама по себе коммунистическая система имеет запас прочности на несколько лет, но США, скорее всего, решат, что она подлежит насильственному демонтажу. Если ситуация с Ираном продолжит развиваться в неблагоприятном для США отношении, то Трамп вполне может ударить по Кубе в качестве компенсирующего шага.
Добавлю, что переговоры с Ираном ведет вице-президент Вэнс, представитель изоляционистского крыла Республиканской партии, тогда как ситуацию с Кубой курирует госсекретарь Рубио (сын кубинских эмигрантов), его соперник в смысле президентских амбиций на 2028 год и политик более традиционного, антикоммунистического склада.
Кроме того, в Вашингтоне поговаривают, что Трамп впечатлен тем, как Рубио действует на международной арене», — сообщил Темпест.
Директор киевского Института мировой политики Евген Магда отметил в то же время, что, на его взгляд, есть несколько факторов в вопросе трансформации политического режима на Кубе.
«Во-первых, тут очень показателен казус Венесуэлы, которая была спонсором Гаваны. С другой стороны, Россия уже не способна прийти на помощь военным путем или политически защитить Кубу. То же можно сказать и о Китае. Один танкер с российской нефтью, достигший острова, был, скорее, утешительным призом.
Надо, безусловно, учитывать и фактор Марко Рубио — выходца из семьи кубинских эмигрантов. Для него усмирение Кубы — хороший шанс в свете президентских выборов 2028 года.
Кроме того, на фоне кризиса на Ближнем Востоке и самому Трампу нужна мощная победа, понятная его избирателям. Мировоззрение Трампа сформировано в годы холодной войны, и это плохая новость для кубинских властей. Думаю, трансформация режима на Кубе возможна, вопрос в том, хватит ли у Трампа терпения», — заключил Магда.