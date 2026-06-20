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Румыны получили турецкие корабли

17:06 210

Турция впервые экспортировала корабль для ВМС страны НАТО, передав Румынии корвет Cam. Roman. На прошедшей в Стамбуле церемонии присутствовали президенты Турции и Румынии Реджеп Тайип Эрдоган и Никушор Дан.

«Сегодня мы собрались в Стамбуле, чтобы вновь подтвердить достижения нашей морской отрасли, нашего инженерного мастерства и дружбы между Турцией и Румынией. Мы делаем еще один шаг навстречу давней дружбе между Турцией и Румынией и с гордостью передаем румынскому флоту корвет Cam. Roman. Это первая в нашей истории поставка военного корабля в страну, являющуюся членом НАТО и Европейского союза», — сказал Эрдоган.

Он отметил, что регион Черного моря «является неотъемлемой частью евроатлантической архитектуры безопасности». «Мы ценим развивающееся между Турцией, Румынией и Болгарией сотрудничество в таких областях, как борьба с морскими минами. Мы надеемся, что это сотрудничество станет еще более тесным в будущем. Еще один важный момент заключается в том, что система управления боем, радары, управление огнем, сонарные системы и оружие ближней обороны, используемые на кораблях, которые мы сегодня передали, полностью произведены нашими отечественными компаниями», — сказал турецкий лидер.

В рамках церемонии, помимо румынского корвета, турецким ВМС был передан патрульный корабль класса Hisar TCG Kochisar. Оба судна построены в рамках национальной программы развития ВМС компанией Asfat, предприятием Министерства национальной обороны Турции, выступившим генеральным подрядчиком проекта.

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