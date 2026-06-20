Историки подтвердили: Иисус существовал

Древние труды двух прославленных историков римской эпохи вновь оказались в центре внимания исследователей как одни из самых весомых внебиблейских свидетельств того, что Иисус был реальной исторической личностью, пишет Daily Mail.

Речь идет о хрониках Тацита, одного из самых уважаемых историков Римской империи, и Иосифа Флавия, еврейского аристократа и историка, жившего всего через несколько десятилетий после распятия Христа. Ни один из них не был христианином и не стремился доказать истинность Нового Завета. Тем не менее оба оставили письменные свидетельства, которые указывают на пребывание Иисуса в Иудее, связывают его имя с зарождением христианства и напрямую соотносят его казнь с римским прокуратором Понтием Пилатом.

В одном из своих трудов Тацит прямо указал, что человек по имени Христос был казнен во время правления императора Тиберия. В другом документе Иосиф Флавий упоминает Иакова как «брата Иисуса, именуемого Христом», идентифицируя Иисуса как реального человека, известного его читателям.

Эти упоминания привлекли к себе новое внимание на фоне продолжающихся исследований ученых, ищущих подтверждения земной жизни Христа за пределами Библии. Для многих академических исследователей эти хроники представляют собой наиболее четкие нехристианские доказательства того, что Иисус был реальной фигурой, а не мифом или легендой.

Данные исторические источники недавно подробно проанализировал библейский ученый Лоуренс Микитюк. Его обзор древнеримских и иудейских текстов, упоминающих Иисуса, был опубликован авторитетным Обществом библейской археологии (Biblical Archaeology Society).

Большинство современных историков уже сошлись во мнении, что Иисус существовал в реальности. Дискуссии в научной среде сейчас ведутся не вокруг самого факта его жизни, а касаются деталей его биографии и учения. Именно поэтому труды Тацита и Иосифа Флавия остаются столь фундаментальными: они предлагают самые ранние нехристианские упоминания Христа, локализуя его деятельность в Иудее I века и связывая его смерть с именем Понтия Пилата.