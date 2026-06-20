USD 1.7000
EUR 1.9428
RUB 2.3188
Подписаться на уведомления
Кто представит Иран на переговорах с США?
Новость дня
Кто представит Иран на переговорах с США?

Трамп забеспокоился из-за рейтингов

19:27 573

Президент США Дональд Трамп стремился как можно быстрее завершить конфликт с Ираном из-за его негативного влияния на мировую экономику, его собственную популярность и позиции республиканцев перед промежуточными выборами. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники в администрации.

По данным телеканала, в начале июня Трамп и его советники приняли решение добиваться рамочного соглашения с Тегераном, предусматривающего открытие Ормузского пролива и общие принципы урегулирования вокруг иранской ядерной программы.

Как отмечает телеканал, за прекращение конфликта выступали многие высокопоставленные представители администрации. В частности, министр финансов Скотт Бессент выражал обеспокоенность экономическими последствиями войны, а министр энергетики Крис Райт — ее влиянием на мировой энергетический рынок. Вместе с тем директор ЦРУ Джон Рэтклифф и глава Пентагона Пит Хегсет относились к числу наиболее скептически настроенных чиновников, сомневавшихся в готовности Ирана выполнять возможные договоренности.

Зеленский отправил орден Белого Орла в Польшу
Зеленский отправил орден Белого Орла в Польшу ФОТО; обновлено 20:17
20:17 4512
Кто представит Иран на переговорах с США?
Кто представит Иран на переговорах с США? обновлено 20:10
20:10 4711
Ультиматум Хегсета и атлантический развод. США сбрасывают нахлебников
Ультиматум Хегсета и атлантический развод. США сбрасывают нахлебников Соукуп и Иоффе комментируют для haqqin.az
00:07 4992
Нападение на торговый центр в России: есть жертвы
Нападение на торговый центр в России: есть жертвы
19:51 859
Мелони жестко ответила Трампу
Мелони жестко ответила Трампу обновлено 19:08
19:08 4271
«Нефтчи SOCAR» дважды обыграл китаянок и вышел в четвертьфинал
«Нефтчи SOCAR» дважды обыграл китаянок и вышел в четвертьфинал обновлено 18:16
18:16 2844
Нетвердая поступь по тонкому геополитическому льду
Нетвердая поступь по тонкому геополитическому льду Пашиняну припомнили фразу Киссинджера
15:17 3062
Румыны получили турецкие корабли
Румыны получили турецкие корабли
17:06 1626
Прилетело по Тюмени
Прилетело по Тюмени видео
15:50 3519
Трамп бросает Дамаск на «Хезболлу». Сирия вновь оккупирует Ливан?
Трамп бросает Дамаск на «Хезболлу». Сирия вновь оккупирует Ливан? Хасан Октай комментирует для haqqin.az
12:16 3189
Паллоне и Биллиракис вносят, а диктует… Ампарян. И снова против Баку
Паллоне и Биллиракис вносят, а диктует… Ампарян. И снова против Баку Наш обзор
19 июня 2026, 19:05 6026

ЭТО ВАЖНО

Зеленский отправил орден Белого Орла в Польшу
Зеленский отправил орден Белого Орла в Польшу ФОТО; обновлено 20:17
20:17 4512
Кто представит Иран на переговорах с США?
Кто представит Иран на переговорах с США? обновлено 20:10
20:10 4711
Ультиматум Хегсета и атлантический развод. США сбрасывают нахлебников
Ультиматум Хегсета и атлантический развод. США сбрасывают нахлебников Соукуп и Иоффе комментируют для haqqin.az
00:07 4992
Нападение на торговый центр в России: есть жертвы
Нападение на торговый центр в России: есть жертвы
19:51 859
Мелони жестко ответила Трампу
Мелони жестко ответила Трампу обновлено 19:08
19:08 4271
«Нефтчи SOCAR» дважды обыграл китаянок и вышел в четвертьфинал
«Нефтчи SOCAR» дважды обыграл китаянок и вышел в четвертьфинал обновлено 18:16
18:16 2844
Нетвердая поступь по тонкому геополитическому льду
Нетвердая поступь по тонкому геополитическому льду Пашиняну припомнили фразу Киссинджера
15:17 3062
Румыны получили турецкие корабли
Румыны получили турецкие корабли
17:06 1626
Прилетело по Тюмени
Прилетело по Тюмени видео
15:50 3519
Трамп бросает Дамаск на «Хезболлу». Сирия вновь оккупирует Ливан?
Трамп бросает Дамаск на «Хезболлу». Сирия вновь оккупирует Ливан? Хасан Октай комментирует для haqqin.az
12:16 3189
Паллоне и Биллиракис вносят, а диктует… Ампарян. И снова против Баку
Паллоне и Биллиракис вносят, а диктует… Ампарян. И снова против Баку Наш обзор
19 июня 2026, 19:05 6026
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться