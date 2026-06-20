Трамп забеспокоился из-за рейтингов

Президент США Дональд Трамп стремился как можно быстрее завершить конфликт с Ираном из-за его негативного влияния на мировую экономику, его собственную популярность и позиции республиканцев перед промежуточными выборами. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники в администрации.

По данным телеканала, в начале июня Трамп и его советники приняли решение добиваться рамочного соглашения с Тегераном, предусматривающего открытие Ормузского пролива и общие принципы урегулирования вокруг иранской ядерной программы.

Как отмечает телеканал, за прекращение конфликта выступали многие высокопоставленные представители администрации. В частности, министр финансов Скотт Бессент выражал обеспокоенность экономическими последствиями войны, а министр энергетики Крис Райт — ее влиянием на мировой энергетический рынок. Вместе с тем директор ЦРУ Джон Рэтклифф и глава Пентагона Пит Хегсет относились к числу наиболее скептически настроенных чиновников, сомневавшихся в готовности Ирана выполнять возможные договоренности.