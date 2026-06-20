Московский НПЗ после атаки дронов

Как минимум один резервуар Московского НПЗ в Капотне после массированной атаки украинских беспилотников 18 июня получил повреждения, заметные на спутниковых снимках, сообщает Би-би-си.

На снимке Planet Labs от 20 июня видно, что один из резервуаров (ряд внизу кадра) почернел, что может указывать на последствия горения.

Рядом с ним (в центре справа), предположительно, находится отлетевшая крышка резервуара. Видео, на котором дискообразная крышка буквально взлетает в воздух, а содержимое резервуара воспламеняется, широко разошлось в соцсетях.

Достоверность видео со взлетающей крышкой ранее подтвердила служба верификации BBC Verify, проанализировав съемки очевидцев, снятые с трех разных ракурсов.

Официальных сообщений о характере и масштабе повреждений НПЗ после атаки 18 июня, которая стала самой значительной для Москвы за последние два года, не было. Кремль также не комментировал атаку на столичный регион.