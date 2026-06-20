USD 1.7000
EUR 1.9428
RUB 2.3188
Подписаться на уведомления
Кто представит Иран на переговорах с США?
Новость дня
Кто представит Иран на переговорах с США?

На Запорожской АЭС снова отключилось внешнее электроснабжение

20:56 235

20 июня на Запорожской АЭС произошло отключение внешнего энергоснабжения, сообщило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), это уже 20-й случай за время войны России против Украины, подсчитали в агентстве.

Причиной отключения единственной доступной внешней линии электропередачи АЭС «Феросплавная-1» стала проблема с внутренними линиями электропередачи объекта, сообщила группа МАГАТЭ на АЭС.

При этом автоматически заработали аварийные дизель-генераторы для обеспечения резервного электроснабжения для охлаждения активной зоны реактора и других важных функций ядерной безопасности.

Очередное отключение подчеркивает жизненно важное значение укрепления связи АЭС с электросетью в рамках усилий по предотвращению ядерной аварии, цитируют соцсети МАГАТЭ ее генерального директора Рафаэля Гросси.

Самая крупная в Европе Запорожская АЭС захвачена российскими войсками с весны 2022 года, воюющие стороны периодически обвиняют друг друга в нанесении ударов по станции.

В Украине масштабная воздушная тревога. В Запорожье растет число жертв российской атаки
В Украине масштабная воздушная тревога. В Запорожье растет число жертв российской атаки ФОТО; обновлено 21:10
21:10 1007
Зеленский отправил орден Белого Орла в Польшу
Зеленский отправил орден Белого Орла в Польшу ФОТО; обновлено 20:17
20:17 5848
Кто представит Иран на переговорах с США?
Кто представит Иран на переговорах с США? обновлено 20:10
20:10 5376
Ультиматум Хегсета и атлантический развод. США сбрасывают нахлебников
Ультиматум Хегсета и атлантический развод. США сбрасывают нахлебников Соукуп и Иоффе комментируют для haqqin.az
00:07 5187
Нападение на торговый центр в России: есть жертвы
Нападение на торговый центр в России: есть жертвы
19:51 2521
Мелони жестко ответила Трампу
Мелони жестко ответила Трампу обновлено 19:08
19:08 5508
«Нефтчи SOCAR» дважды обыграл китаянок и вышел в четвертьфинал
«Нефтчи SOCAR» дважды обыграл китаянок и вышел в четвертьфинал обновлено 18:16
18:16 3023
Нетвердая поступь по тонкому геополитическому льду
Нетвердая поступь по тонкому геополитическому льду Пашиняну припомнили фразу Киссинджера
15:17 3506
Румыны получили турецкие корабли
Румыны получили турецкие корабли
17:06 2012
Прилетело по Тюмени
Прилетело по Тюмени видео
15:50 4089
Трамп бросает Дамаск на «Хезболлу». Сирия вновь оккупирует Ливан?
Трамп бросает Дамаск на «Хезболлу». Сирия вновь оккупирует Ливан? Хасан Октай комментирует для haqqin.az
12:16 3420

ЭТО ВАЖНО

В Украине масштабная воздушная тревога. В Запорожье растет число жертв российской атаки
В Украине масштабная воздушная тревога. В Запорожье растет число жертв российской атаки ФОТО; обновлено 21:10
21:10 1007
Зеленский отправил орден Белого Орла в Польшу
Зеленский отправил орден Белого Орла в Польшу ФОТО; обновлено 20:17
20:17 5848
Кто представит Иран на переговорах с США?
Кто представит Иран на переговорах с США? обновлено 20:10
20:10 5376
Ультиматум Хегсета и атлантический развод. США сбрасывают нахлебников
Ультиматум Хегсета и атлантический развод. США сбрасывают нахлебников Соукуп и Иоффе комментируют для haqqin.az
00:07 5187
Нападение на торговый центр в России: есть жертвы
Нападение на торговый центр в России: есть жертвы
19:51 2521
Мелони жестко ответила Трампу
Мелони жестко ответила Трампу обновлено 19:08
19:08 5508
«Нефтчи SOCAR» дважды обыграл китаянок и вышел в четвертьфинал
«Нефтчи SOCAR» дважды обыграл китаянок и вышел в четвертьфинал обновлено 18:16
18:16 3023
Нетвердая поступь по тонкому геополитическому льду
Нетвердая поступь по тонкому геополитическому льду Пашиняну припомнили фразу Киссинджера
15:17 3506
Румыны получили турецкие корабли
Румыны получили турецкие корабли
17:06 2012
Прилетело по Тюмени
Прилетело по Тюмени видео
15:50 4089
Трамп бросает Дамаск на «Хезболлу». Сирия вновь оккупирует Ливан?
Трамп бросает Дамаск на «Хезболлу». Сирия вновь оккупирует Ливан? Хасан Октай комментирует для haqqin.az
12:16 3420
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться