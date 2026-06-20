На Запорожской АЭС снова отключилось внешнее электроснабжение

20 июня на Запорожской АЭС произошло отключение внешнего энергоснабжения, сообщило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), это уже 20-й случай за время войны России против Украины, подсчитали в агентстве.

Причиной отключения единственной доступной внешней линии электропередачи АЭС «Феросплавная-1» стала проблема с внутренними линиями электропередачи объекта, сообщила группа МАГАТЭ на АЭС.

При этом автоматически заработали аварийные дизель-генераторы для обеспечения резервного электроснабжения для охлаждения активной зоны реактора и других важных функций ядерной безопасности.

Очередное отключение подчеркивает жизненно важное значение укрепления связи АЭС с электросетью в рамках усилий по предотвращению ядерной аварии, цитируют соцсети МАГАТЭ ее генерального директора Рафаэля Гросси.

Самая крупная в Европе Запорожская АЭС захвачена российскими войсками с весны 2022 года, воюющие стороны периодически обвиняют друг друга в нанесении ударов по станции.