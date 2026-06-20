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В Украине масштабная воздушная тревога. В Запорожье растет число жертв российской атаки

ФОТО; обновлено 21:10
21:10 1008

В результате российского удара по Запорожью погибли пять человек, сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

«Уже пять погибших и десять пострадавших — растет число жертв в результате вражеской атаки на Запорожье. Из-под завалов частного дома извлекли тело женщины. Таким образом, число погибших возросло до пяти. Медицинская помощь потребовалась десяти людям», — написал он в соцсетях.

По словам Федорова, сохраняется угроза ударов баллистическими ракетами по Запорожской области.

*** 21:00

На всей территории Украины объявлена воздушная тревога в связи со взлетом российских истребителей.

«Зафиксирован взлет МиГ-31К», — сообщили Воздушные силы ВСУ.

В Запорожье выросло число жертв российской атаки.

В результате российского удара по городу Запорожье, по последним данным, погибли четыре человека, сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

«По предварительным данным, уже четверо погибших. Сообщения о новых последствиях атаки продолжают поступать в экстренные службы», — написал он в телеграме. 

По данным властей, пострадали шесть человек. По предварительным данным, российские войска нанесли девять ударов управляемыми авиабомбами по областному центру.

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