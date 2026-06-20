В Украине масштабная воздушная тревога. В Запорожье растет число жертв российской атаки

В результате российского удара по Запорожью погибли пять человек, сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

«Уже пять погибших и десять пострадавших — растет число жертв в результате вражеской атаки на Запорожье. Из-под завалов частного дома извлекли тело женщины. Таким образом, число погибших возросло до пяти. Медицинская помощь потребовалась десяти людям», — написал он в соцсетях. По словам Федорова, сохраняется угроза ударов баллистическими ракетами по Запорожской области.

*** 21:00 На всей территории Украины объявлена воздушная тревога в связи со взлетом российских истребителей. «Зафиксирован взлет МиГ-31К», — сообщили Воздушные силы ВСУ.