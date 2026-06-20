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Кто представит Иран на переговорах с США?

Нетаньяху отдал приказ армии

21:14 700

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и министр обороны Исраэль Кац отдали приказ армии прекратить удары по Ливану. Об этом сообщает 12-й израильский телеканал. По его информации, решение было принято после консультаций с США.

Власти Израиля издали распоряжение о том, что военнослужащие ЦАХАЛа продолжат удерживать «желтую линию» на юге Ливана и пока не будут отступать.

19 июня Израиль и ливанская организация «Хезболла» договорились о перемирии. В ночь на 20 июня Армия обороны Израиля обвинила группировку в нарушении режима прекращения огня и нанесла удары по десяткам объектов «Хезболлы» на юге Ливана, заявили в ЦАХАЛе.

После ударов израильской армии по Ливану власти Ирана объявили о закрытии Ормузского пролива. В Центральном командовании ВС США (CENTCOM) при этом заявили, что движение судов продолжается в обычном режиме.

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