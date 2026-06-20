В России бензин продают на «Авито»

«Все объявления по перепродаже бензина на «Авито» будут скрыты в ближайшее время во избежание спекуляций на товары первой необходимости. Правило вступило в силу, модерация запущена», — сказано в сообщении.

Российский интернет-сервис для размещения объявлений о продаже товаров «Авито» скроет все объявления о перепродаже бензина, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.

Дефицит бензина в России ощущается на фоне атак украинских дронов на НПЗ, в том числе московский в Капотне. «Татнефть» вводила ограничения в 20 литров на продажу бензина марки АИ-95. «Роснефть» обещала ограничений не вводить, но перестать наливать топливо в цистерны.

Большинство объявлений на «Авито» старые, они размещены профильными компаниями, в том числе работающими с производителями топлива, цитирует заявление компании «Коммерсант», отмечая, что в Москве цена за литр бензина доходит до 130 рублей ($1,78).

В соседней Тверской области начали действовать ограничения на продажу бензина частным лицам, отмечает издание.

На этой неделе на некоторых частных заправках в Тульской области закончились отдельные марки топлива. На АЗС стали образовываться очереди. Ситуация с топливом также ухудшилась в Ульяновске и в некоторых регионах Поволжья. Также резко ускорился рост цен на бензин на АЗС Московского региона.

В субботу украинские дроны атаковали НПЗ в Тюмени за Уралом.