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В Чикаго неизвестные открыли стрельбу по толпе

21:26 349

В Чикаго не менее 13 человек пострадали в результате стрельбы на юге города, сообщает телеканал ABC7.

По данным полиции, стрельба произошла в пятницу, около 23:00 по местному времени. Два человека открыли огонь из проезжавшего автомобиля по большой группе людей в районе Принстон-Парк.

Ранения получили по меньшей мере 13 человек, один находится в критическом состоянии.

Нападавшим удалось скрыться.

В публикации говорится, что за выходные по всему Чикаго не менее 22 человек были ранены при стрельбе, четверо — со смертельным исходом. Связаны ли эти эпизоды между собой, телеканал не уточняет.

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