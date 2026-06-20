Зеленский: Предложение о личной встрече с Путиным остается в силе

По его словам, Украина неоднократно демонстрировала готовность к переговорному процессу на высшем уровне.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев продолжает настаивать на дипломатическом пути завершения войны и остается открытым к прямым переговорам с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом Зеленский сказал в вечернем обращении.

«Предложение о личной встрече с Путиным остается в силе», – подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что именно Россия должна продемонстрировать готовность к реальному завершению войны и достижению справедливого мира.

Зеленский подчеркнул, что Украина заинтересована в восстановлении мира и безопасности, а не в затягивании боевых действий.

«Путин должен сделать выбор в пользу дипломатии и нормального мира», – заявил Зеленский.

Он в очередной раз подчеркнул, что Украина поддерживает все инициативы, которые могут приблизить справедливый и прочный мир, основанный на международном праве и уважении к суверенитету государств.