В Иране считают, что Трамп не решится возобновить войну

Руководство Ирана уверено в устойчивости своих позиций после нескольких недель американских и израильских ударов и считает маловероятным возобновление военной кампании со стороны США. Об этом сообщило агентство Associated Press (AP).

По данным AP, иранские власти полагают, что президент США Дональд Трамп вряд ли выполнит угрозы о возобновлении войны, поскольку Тегеран продемонстрировал способность перекрывать Ормузский пролив и наносить ущерб мировой экономике.

Как отмечает агентство, иранское руководство также демонстрирует уверенность в себе после того, как смогло сохранить власть, несмотря на интенсивные удары США и Израиля.