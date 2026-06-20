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Кто представит Иран на переговорах с США?
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Кто представит Иран на переговорах с США?

В Иране считают, что Трамп не решится возобновить войну

22:17 475

Руководство Ирана уверено в устойчивости своих позиций после нескольких недель американских и израильских ударов и считает маловероятным возобновление военной кампании со стороны США. Об этом сообщило агентство Associated Press (AP).

По данным AP, иранские власти полагают, что президент США Дональд Трамп вряд ли выполнит угрозы о возобновлении войны, поскольку Тегеран продемонстрировал способность перекрывать Ормузский пролив и наносить ущерб мировой экономике.

Как отмечает агентство, иранское руководство также демонстрирует уверенность в себе после того, как смогло сохранить власть, несмотря на интенсивные удары США и Израиля.

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