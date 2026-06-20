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Кто представит Иран на переговорах с США?
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Кто представит Иран на переговорах с США?

Иран: Ормуз не откроем, пока…

22:48 654

В Иране заявили, что Ормузский пролив должен оставаться закрытым до тех пор, пока не будут полностью выполнены все обязательства, предусмотренные меморандумом о взаимопонимании, включая вывод израильских войск из Ливана. 

Ормузский пролив не должен быть вновь открыт до тех пор, пока не будут выполнены несколько условий меморандума о взаимопонимании между Ираном и США, в том числе разблокировка иранских активов на сумму не менее 12 миллиардов долларов, реализация исключений из нефтяных санкций и вывод израильских войск из Ливана. Об этом сообщает в субботу связанное с Корпусом стражей исламской революции (КСИР) информационное агентство Tasnim News.

Отмечается, что открытие пролива только в обмен на снятие военно-морской блокады со стороны США будет «стратегической ошибкой» и нарушением ирано-американского меморандума о взаимопонимании.

Между тем помощник верховного лидера Ирана Мохаммед Мохбер заявил, что поставки энергоносителей не возобновятся, если соглашение с США останется «только на бумаге».

По его словам, американцы понимают «язык экономики и анализа затрат и выгод».

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