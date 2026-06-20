Они не забили «Карабаху» в Лиге чемпионов, но отличились в матче Нидерланды - Швеция

На чемпионате мира по футболу в Северной Америке сегодня стартовал 2-й тур в группе «F». В Хьюстоне встречались сборные Нидерландов и Швеции. Матч европейских команд неожиданно завершился крупной победой голландцев - 5:1.

На 5-й минуте Брайан Бробби из английского «Сандерленда» замкнул прострел с левого края и вывел сборную Нидерландов вперед. Он же на 17-й минуте забил второй мяч, оказавшись первым на мяче после передачи уже с левого фланга.

В том же ключе был забит и третий гол в ворота шведов. Коди Гакпо на 47-й минуте отличился, откликнувшись на передачу Дензила Думфриса.

Форвард «Ливерпуля» Гакпо, который в январе не смог поразить ворота «Карабаха» в матче Лиги чемпионов, на 54-й минуте игры со шведами оформил дубль, сделав счет 4:0. На этот раз он легко обыграл защитника в штрафной и поразил цель.

На 59-й минуте нападающий сборной Швеции Энтони Эланга размочил счет, выйдя один на один с вратарем. Кстати, и Эланга не смог забить «Карабаху». В первом матче 1/16 финала Лиги чемпионов в Баку он был в стартовом составе «Ньюкасла», но отличиться не смог.