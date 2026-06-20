Индийские нефтетанкеры прошли через Ормуз

Три танкера под индийским флагом - Desh Vaibhav, Desh Vibhor и Sanmar Herald - успешно прошли через Ормузский пролив и направляются в Индию. Об этом сообщил министр портов, судоходства и водных путей Индии Сарбананда Соновал.
«Безопасный проход обеспечен. Три индийских танкера успешно пересекли Ормузский пролив и следуют в Индию», - написал он в Х.
По словам Соновала, суда перевозят более 860 тыс. тонн сырой нефти, а на их борту находятся 94 индийских моряка.
На этой неделе США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий немедленное прекращение боевых действий на всех фронтах, в том числе в Ливане. 17 июня президент США Дональд Трамп заявил, что Ормузский пролив «уже частично открыт».
Ранее 20 июня центральный штаб ВС Ирана заявил, что Тегеран закрывает Ормузский пролив из-за продолжающихся ударов Израиля по территории Ливана в нарушение заключенного меморандума с США.