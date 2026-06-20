Индийские нефтетанкеры прошли через Ормуз

Три танкера под индийским флагом - Desh Vaibhav, Desh Vibhor и Sanmar Herald - успешно прошли через Ормузский пролив и направляются в Индию. Об этом сообщил министр портов, судоходства и водных путей Индии Сарбананда Соновал.

«Безопасный проход обеспечен. Три индийских танкера успешно пересекли Ормузский пролив и следуют в Индию», - написал он в Х.