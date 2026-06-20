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Скандал между Украиной и Польшей набирает обороты
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Скандал между Украиной и Польшей набирает обороты

Зеленский дал Беларуси время…

20 июня 2026, 23:45 1085

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на украинско-белорусской границе установлены ретрансляторы, которые помогают наносить удары дронами по украинской территории. Пост он опубликовал в своем телеграм-канале.

По его словам, они находятся в Гомельской и Брестской областях. «Именно благодаря этому оборудованию наносились удары по Житомирской, Ровенской, Волынской областям», — написал Зеленский.

Он подчеркнул, что настало время для Минска «демонтировать это оборудование».

Киев неоднократно подавал сигналы, что вовлечение Беларуси в конфликт может иметь для нее «самые опасные последствия», добавил Зеленский. Он призвал Беларусь «делать то, о чем говорит ее фактическое руководство по неофициальным каналам», чтобы Киев видел, «что Беларусь действительно против» этого конфликта в Украине.

Накануне Зеленский во время встречи с лидером Гондураса Насри Асфурой заявлял, что президент Беларуси должен «убрать» некую технику, «корректирующую огонь» по Украине. По его мнению, для этого будет достаточно одной недели, иначе это сделают ВСУ.

Ранее на этой неделе президент Беларуси Александр Лукашенко называл границу с Украиной «пылающей как никогда» и призвал военных поддерживать там усиленный режим.

В конце мая Лукашенко выражал готовность встретиться с Зеленским в любой точке Украины или Беларуси для обсуждения проблемы двусторонних отношений. Лукашенко в очередной раз подчеркнул, что Минск не намерен втягиваться в военные действия с Украиной, если в отношении республики нет агрессии.

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