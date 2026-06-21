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Иранские миллиарды: планы Америки и Катара

00:11 456

Соединенные Штаты и Катар работают над планом размораживания части иранских активов. Речь идет о сумме примерно в 6 млрд долларов. Об этом сообщает The Wall Street Journal, ссылаясь на осведомленные источники.

Издание отмечает, что эти средства хранятся в Катаре. После размораживания активов их планируют предоставить Тегерану для гуманитарных целей, таких как закупка продовольствия и медикаментов.

Как сообщают источники, катарский механизм может стать моделью для работы с другими иранскими активами. Всего в мире заблокировано иранских активов порядка на 100 млрд долларов.

Тегеран пока не согласился на эту идею. По словам собеседников издания, это одна из многих мер, которые Вашингтон собирается предложить иранской стороне во время предстоящих переговоров о судьбе иранского обогащенного урана.

Согласно меморандуму о взаимопонимании, Соединенные Штаты обязуются предоставить Ирану доступ к его замороженным активам «в полном объеме», при этом стороны еще должны договориться, как это будет реализовано. 

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