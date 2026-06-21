Бензовозы под прикрытием

В Крым бензовозы теперь едут в сопровождении мобильных огневых групп. Об этом пишут российские паблики.

Вдоль основных логистических маршрутов на полуострове фиксируется значительное количество российских мобильных групп быстрого реагирования.

Ранее из-за украинских ударов по бензовозам и логистике на автотрассах в Крыму возникли проблемы с топливом.

Сейчас местные паблики пишут, что ситуация с топливом стала понемногу улучшаться, хотя значительный дефицит бензина сохраняется.

Напомним, министр обороны Украины Михаил Федоров заявил о намерениях Киева изолировать Крым.