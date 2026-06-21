Нападение с ножом и топором у мечети в Эдинбурге: есть раненые

В шотландском Эдинбурге пять человек пострадали в результате нападения неизвестного с ножом и топором в районе мечети. Об этом сообщила британская вещательная корпорация Би-би-си.

Уточняется, что инцидент произошел вечером 19 июня. В полицию поступил звонок о том, что два человека пострадали в результате нападения недалеко от мечети на западе Эдинбурга.

Через некоторое время стало известно, что 36-летний мужчина, обнаженный по пояс, напал еще на трех человек, в том числе рядом с агентством недвижимости. Также злоумышленник повредил несколько автомобилей на АЗС, разгромил магазин и сломал дверь пиццерии, которая находится в нескольких километрах от места первого инцидента.

В полиции отметили, что жизни пострадавших ничто не угрожает. Как указала Би-би-си, нападение могло быть мотивировано ненавистью на религиозной почве. При задержании нападавший кричал, что «защищает страну».