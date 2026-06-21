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Бой с наркокартелями продолжается

01:19 345

Вашингтонская администрация намерена продолжить нанесение ударов по латиноамериканским наркокартелям. Об этом заявила официальный представитель Белого дома Оливия Уэйлс, слова которой приводит газета The Washington Post.

«США продолжат выявление и нейтрализацию любых группировок, у которых есть намерения и возможности готовить нападения на американцев  будь то смертоносные картели, отравившие миллионы американцев, или джихадисты. Террористам любого рода не позволят укрыться на нашей территории или атаковать нас из-за рубежа», — сказала она.

Как отмечает издание, представитель Белого дома говорила, в частности, о возможности нанесения новых точечных ударов по действующим в странах Латинской Америки наркокартелям. 

По данным газеты, многие из этих группировок ранее были включены американскими властями в список террористических организаций.

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