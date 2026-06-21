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Скандал между Украиной и Польшей набирает обороты

Маск предлагает раздать американцам деньги из бюджета США

01:47 379

Раздача денег из федерального бюджета является лучшим вариантом, чем получение правительством США доли в крупнейших компаниях, разрабатывающих искусственный интеллект. Об этом заявил в X бизнесмен Илон Маск.

«Лучше просто отправлять деньги людям напрямую из казны. Пока рост цен на товары и услуги превышает увеличение денежной массы, что будет иметь место в случае с искусственным интеллектом и роботами, инфляции не будет. По сути, я предсказываю, что мы будем отчаянно бороться с дефляцией!» — написал он.

Так Маск отреагировал на слова вице-президента США Джей Ди Вэнса, который подтвердил, что правительство хотело бы стать совладельцем каждой крупной ИИ-компании в США. «Президент поддерживает идею, чтобы Соединенные Штаты владели этими крупными ИИ-компаниями. Ему нравится эта идея как своего рода суверенный фонд благосостояния, где США получают долю в этих ИИ-компаниях», — сказал политик.

Маск владеет xAI, разрабатывающей чат-бота Grok.

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