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В Бразилии миллионы жителей получили оповещения о вторжении инопланетян

02:00 384

В ночь на субботу миллионы жителей Бразилии получили экстренные оповещения о скором вторжении инопланетян или содержащие слово «мизантропия», сообщил секретарь по вопросам защиты и гражданской обороны Вольней Вольф.

Часть сообщений сопровождалась громким звуковым сигналом, который выводился поверх других уведомлений на телефоне. В одном из них жителей призывали «защитить себя» от инопланетной атаки — «Берегитесь: ИНОПЛАНЕТНАЯ АТАКА. Люди, мы прибыли».

Как пишет G1, в некоторых сообщениях содержались орфографические ошибки.

Вольф объяснил, что на государственную систему экстренного оповещения населения была совершена хакерская атака. Пресс-служба национальной гражданской обороны сообщила, что платформа оповещения была отключена в 1:30 часов (8:30 по Баку).

«Платформа рассылки экстренных оповещений Defesa Civil Alerta была отключена в 1:30 ночи в субботу (20 июня) после того, как подверглась взлому и разослала предупреждение в различные регионы страны. Сигнал был отправлен удаленно лицом, не связанным с Национальной системой гражданской защиты и обороны», — говорится в сообщении в Facebook.

Сотрудники правоохранительных органов расследуют случившееся.

Мизантропия — это устойчивая неприязнь, недоверие или презрение к человечеству.

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