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ЧМ-2026: курд забил оба гола сборной Германии и спас матч с Кот-д’Ивуаром

Немцы уже в плей-офф; видео
Отдел спорта
02:17 336

В Торонто состоялся матч 2-го тура чемпионата мира по футболу между сборными Германии и Кот-д’Ивуара. Встреча команды группы «E» завершилась победой немцев со счетом 2:1.

На 30-й минуте счет в игре открыли африканцы. Ян Диоманде прострелил с левого фланга, Амад Диалло пробил неудачно, но на добивании удачно сыграл Франк Кесси.

Немцам удалось восстановить равновесие на 68-й минуте. Дениз Ундав здорово открылся в штрафной и поразил ворота Кот-д’Ивуара.

Курдский форвард «Штутгарта» забил и победный матч сборной Германии. На 4-й добавленной минуте Ундав принес немцам важнейшие 3 очка, которые вывели Бундестим в 1/16 финала.

Германия, которая в 1-м туре разгромила Кюрасао (7:1), с 6 очками обеспечила себе место в плей-офф. 

Таким образом, после Мексики и США немцы также официально прошли дальше.

В 4 утра по бакинскому времени в группе «E» состоится второй матч 2-го тура: в Канзас-Сити Эквадор встретится с Кюрасао.

ТУРНИРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

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