ЧМ-2026: курд забил оба гола сборной Германии и спас матч с Кот-д’Ивуаром

В Торонто состоялся матч 2-го тура чемпионата мира по футболу между сборными Германии и Кот-д’Ивуара. Встреча команды группы «E» завершилась победой немцев со счетом 2:1.

На 30-й минуте счет в игре открыли африканцы. Ян Диоманде прострелил с левого фланга, Амад Диалло пробил неудачно, но на добивании удачно сыграл Франк Кесси. Немцам удалось восстановить равновесие на 68-й минуте. Дениз Ундав здорово открылся в штрафной и поразил ворота Кот-д’Ивуара. Курдский форвард «Штутгарта» забил и победный матч сборной Германии. На 4-й добавленной минуте Ундав принес немцам важнейшие 3 очка, которые вывели Бундестим в 1/16 финала.