Дело о коррупции: жесткие меры суда для супруги премьера Испании

Согласно сообщению, после предварительных слушаний суд ввел в отношении жены главы правительства жесткие обеспечительные меры: ей запретили покидать Испанию, изъяли загранпаспорт и обязали дважды в месяц являться для регистрации.

Ранее сторона обвинения запросила для Бегоньи Гомес 24 года тюремного заключения. Ей инкриминируют коррупцию в частном секторе, растрату государственных средств, их незаконное присвоение, а также торговлю влиянием. Вместе с Гомес на скамью подсудимых отправлены ее советница Кристина Альварес, которой вменяются аналогичные преступления, и предприниматель Хуан Карлос Баррабес.

Судебное преследование началось весной 2024 года: общественная организация «Чистые руки» (Manos Limpias) обвинила Гомес в использовании связей при распределении госконтрактов. Позже в деле появились новые эпизоды, касающиеся работы Гомес на университетской кафедре в Мадриде и процедур найма персонала. Защита Бегоньи Гомес настаивает на ее полной невиновности и заявляет, что уголовный процесс политически мотивирован.