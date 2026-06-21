USD 1.7000
EUR 1.9428
RUB 2.3188
Подписаться на уведомления
Скандал между Украиной и Польшей набирает обороты
Новость дня
Скандал между Украиной и Польшей набирает обороты

Прямые переговоры между Ираном и США в Швейцарии

09:06 1133

Прямые переговоры между США и Ираном должны начаться в воскресенье в Швейцарии, несмотря на заявления иранских военных о закрытии Ормузского пролива из-за израильских атак на южный Ливан, передает BBC.

По сообщению пресс-службы вице-президента США, Джей Ди Вэнс уже прибыл в Швейцарию. Помимо Вэнса в состав американской переговорной команды вошли спецпосланники президента США Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер. Перед вылетом вице-президент сообщил, что пробудет на переговорах с делегацией Ирана в Швейцарии не более двух дней. 

Иранская делегация, в состав которой входят спикер парламента Мохаммад-Багер Галибаф и министр иностранных дел Аббас Аракчи, уже прибыла. Вместе с ними в Швейцарию прилетели высокопоставленные представители служб безопасности, центрального банка и нефтяной отрасли.

Вэнс перед посадкой на самолет на базе Эндрюс в Мэриленде заявил, что «мы, надеюсь, добьемся прогресса в ядерной проблеме, добьемся прогресса в вопросе прекращения огня в Ливане». По его прогнозу, первый раунд переговоров может занять «пару дней». «Нам просто нужно будет постоянно следить за тем, чтобы Израиль и Ливан были в безопасности. Это основная цель — сделать весь регион безопасным», — заявил вице-президент США.

Представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи в свою очередь заявил, что Тегеран будет «требовать от другой стороны выполнения своих обязательств».

В начале переговоров примет участие премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф, сообщила его канцелярия BBC. Пакистан выступал в качестве посредника на протяжении войны и принимал у себя предыдущий раунд переговоров между США и Ираном.

На этой неделе президенты США и Ирана подписали предварительный меморандум о взаимопонимании, предусматривающий немедленное прекращение войны, в том числе боевых действий в Ливане. Меморандум из 14 пунктов содержит обязательство провести дальнейшие переговоры для достижения окончательного соглашения в течение следующих 60 дней.

Курорт Бургеншток, где должны пройти переговоры

Переговоры в Швейцарии ожидались в пятницу, однако были отложены из-за израильских атак в Ливане. В субботу иранские военные заявили, что в ответ на удары по Ливану снова закрывают Ормузский пролив.

Центральное командование Вооруженных сил США в ответ сообщило, что в субботу через пролив прошли 55 судов с более чем 17 млн баррелей нефти. «Иран не контролирует Ормузский пролив, — заявил Reuters представитель командования Тим Хокинс. — Движение судов продолжается, и американские силы следят за ситуацией, чтобы обеспечить его дальнейшее функционирование».

Вэнс в интервью Fox News заявил, что уверен в соблюдении режима прекращения огня и что он не видел никаких доказательств того, что Ормузский пролив снова закрыт.

Президент США Дональд Трамп написал в Truth Social, что в течение 60 дней, пока действует режим прекращения огня, в Ормузском проливе не будет взиматься плата за проход судов. Бесплатный проход коммерческих судов в течение 60 дней, отведенных на переговоры, предусматривает пятый пункт меморандума. «И после истечения этого 60-дневного периода плата за проезд также не будет взиматься — за исключением случаев, когда она будет введена Соединенными Штатами в интересах США в случае, если мирное соглашение не будет заключено», — заявил Трамп.

В то же время советник верховного лидера Ирана Мохаммад Мохбер обвинил США в невыполнении первого пункта меморандума о «немедленном и окончательном прекращении военных действий на всех фронтах, включая Ливан». До тех пор, пока соглашение существует только на бумаге, поток энергоносителей с Ближнего Востока останется приостановленным, предупредил Мохбер.

В пятницу Израиль и проиранская «Хезболла» договорились о прекращении огня, но в субботу боевые действия снова возобновились. В заявлении «Хезболлы» говорилось, что израильские силы ночью попытались проникнуть в район холма Али-ат-Тахер, ее «бойцы вступили в бой», после чего Израиль нанес авиаудары внутри и за пределами «оперативной зоны».

Израиль же заявил, что отвечает на атаки «Хезболлы». Израильский военный чиновник сообщил, что группировка выпустила более 50 снарядов по израильским силам, после чего были атакованы цели «Хезболлы».

И «Хезболла», и Израиль при этом заявляют, что остаются приверженными соглашению о прекращения огня, но оставляют за собой право на ответные действия.

Тем временем израильский «12 канал» сообщил, что премьер-министр и министр обороны страны дали указание военным прекратить огонь в Ливане, но Израиль не собирается выводить войска из захваченных районов.

Много погибших и раненых из-за российских атак на Украину
Много погибших и раненых из-за российских атак на Украину
10:41 126
Азербайджанский боксер выиграл Кубок мира в Китае
Азербайджанский боксер выиграл Кубок мира в Китае
10:26 276
Крупные победы Нидерландов и Японии; Тунис – третий неудачник ЧМ-2026
Крупные победы Нидерландов и Японии; Тунис – третий неудачник ЧМ-2026 видео, обновлено 10:09
10:09 3026
Тяжелые времена для премьера Британии
Тяжелые времена для премьера Британии
09:53 601
Атака на Крым: пожары, есть погибшие и раненые
Атака на Крым: пожары, есть погибшие и раненые обновлено 10:07
10:07 1832
Прямые переговоры между Ираном и США в Швейцарии
Прямые переговоры между Ираном и США в Швейцарии
09:06 1134
ЧМ-2026: курд спас Германию и вывел в плей-офф, Кюрасао набрал первое историческое очко
ЧМ-2026: курд спас Германию и вывел в плей-офф, Кюрасао набрал первое историческое очко видео, обновлено 05:59
05:59 4801
Трамп не исключает пошлины на Ормуз
Трамп не исключает пошлины на Ормуз обновлено 00:43
00:43 3794
Остров Свободы между коммунизмом, НЭПом и гневом Трампа
Остров Свободы между коммунизмом, НЭПом и гневом Трампа Темпест и Магда комментируют для haqqin.az
20 июня 2026, 20:00 1851
Бакинский нахалстрой как бомба замедленного действия… Зых может уйти под землю
Бакинский нахалстрой как бомба замедленного действия… Зых может уйти под землю Наши проблемы; все еще актуально
20 июня 2026, 10:00 5874
В Украине масштабная воздушная тревога. В Запорожье растет число жертв российской атаки
В Украине масштабная воздушная тревога. В Запорожье растет число жертв российской атаки ФОТО; обновлено 21:10
20 июня 2026, 21:10 3888

ЭТО ВАЖНО

Много погибших и раненых из-за российских атак на Украину
Много погибших и раненых из-за российских атак на Украину
10:41 126
Азербайджанский боксер выиграл Кубок мира в Китае
Азербайджанский боксер выиграл Кубок мира в Китае
10:26 276
Крупные победы Нидерландов и Японии; Тунис – третий неудачник ЧМ-2026
Крупные победы Нидерландов и Японии; Тунис – третий неудачник ЧМ-2026 видео, обновлено 10:09
10:09 3026
Тяжелые времена для премьера Британии
Тяжелые времена для премьера Британии
09:53 601
Атака на Крым: пожары, есть погибшие и раненые
Атака на Крым: пожары, есть погибшие и раненые обновлено 10:07
10:07 1832
Прямые переговоры между Ираном и США в Швейцарии
Прямые переговоры между Ираном и США в Швейцарии
09:06 1134
ЧМ-2026: курд спас Германию и вывел в плей-офф, Кюрасао набрал первое историческое очко
ЧМ-2026: курд спас Германию и вывел в плей-офф, Кюрасао набрал первое историческое очко видео, обновлено 05:59
05:59 4801
Трамп не исключает пошлины на Ормуз
Трамп не исключает пошлины на Ормуз обновлено 00:43
00:43 3794
Остров Свободы между коммунизмом, НЭПом и гневом Трампа
Остров Свободы между коммунизмом, НЭПом и гневом Трампа Темпест и Магда комментируют для haqqin.az
20 июня 2026, 20:00 1851
Бакинский нахалстрой как бомба замедленного действия… Зых может уйти под землю
Бакинский нахалстрой как бомба замедленного действия… Зых может уйти под землю Наши проблемы; все еще актуально
20 июня 2026, 10:00 5874
В Украине масштабная воздушная тревога. В Запорожье растет число жертв российской атаки
В Украине масштабная воздушная тревога. В Запорожье растет число жертв российской атаки ФОТО; обновлено 21:10
20 июня 2026, 21:10 3888
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться