Прямые переговоры между Ираном и США в Швейцарии

Прямые переговоры между США и Ираном должны начаться в воскресенье в Швейцарии, несмотря на заявления иранских военных о закрытии Ормузского пролива из-за израильских атак на южный Ливан, передает BBC.
По сообщению пресс-службы вице-президента США, Джей Ди Вэнс уже прибыл в Швейцарию. Помимо Вэнса в состав американской переговорной команды вошли спецпосланники президента США Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер. Перед вылетом вице-президент сообщил, что пробудет на переговорах с делегацией Ирана в Швейцарии не более двух дней.
Иранская делегация, в состав которой входят спикер парламента Мохаммад-Багер Галибаф и министр иностранных дел Аббас Аракчи, уже прибыла. Вместе с ними в Швейцарию прилетели высокопоставленные представители служб безопасности, центрального банка и нефтяной отрасли.
Вэнс перед посадкой на самолет на базе Эндрюс в Мэриленде заявил, что «мы, надеюсь, добьемся прогресса в ядерной проблеме, добьемся прогресса в вопросе прекращения огня в Ливане». По его прогнозу, первый раунд переговоров может занять «пару дней». «Нам просто нужно будет постоянно следить за тем, чтобы Израиль и Ливан были в безопасности. Это основная цель — сделать весь регион безопасным», — заявил вице-президент США.
Представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи в свою очередь заявил, что Тегеран будет «требовать от другой стороны выполнения своих обязательств».
В начале переговоров примет участие премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф, сообщила его канцелярия BBC. Пакистан выступал в качестве посредника на протяжении войны и принимал у себя предыдущий раунд переговоров между США и Ираном.
На этой неделе президенты США и Ирана подписали предварительный меморандум о взаимопонимании, предусматривающий немедленное прекращение войны, в том числе боевых действий в Ливане. Меморандум из 14 пунктов содержит обязательство провести дальнейшие переговоры для достижения окончательного соглашения в течение следующих 60 дней.
Переговоры в Швейцарии ожидались в пятницу, однако были отложены из-за израильских атак в Ливане. В субботу иранские военные заявили, что в ответ на удары по Ливану снова закрывают Ормузский пролив.
Центральное командование Вооруженных сил США в ответ сообщило, что в субботу через пролив прошли 55 судов с более чем 17 млн баррелей нефти. «Иран не контролирует Ормузский пролив, — заявил Reuters представитель командования Тим Хокинс. — Движение судов продолжается, и американские силы следят за ситуацией, чтобы обеспечить его дальнейшее функционирование».
Вэнс в интервью Fox News заявил, что уверен в соблюдении режима прекращения огня и что он не видел никаких доказательств того, что Ормузский пролив снова закрыт.
Президент США Дональд Трамп написал в Truth Social, что в течение 60 дней, пока действует режим прекращения огня, в Ормузском проливе не будет взиматься плата за проход судов. Бесплатный проход коммерческих судов в течение 60 дней, отведенных на переговоры, предусматривает пятый пункт меморандума. «И после истечения этого 60-дневного периода плата за проезд также не будет взиматься — за исключением случаев, когда она будет введена Соединенными Штатами в интересах США в случае, если мирное соглашение не будет заключено», — заявил Трамп.
В то же время советник верховного лидера Ирана Мохаммад Мохбер обвинил США в невыполнении первого пункта меморандума о «немедленном и окончательном прекращении военных действий на всех фронтах, включая Ливан». До тех пор, пока соглашение существует только на бумаге, поток энергоносителей с Ближнего Востока останется приостановленным, предупредил Мохбер.
В пятницу Израиль и проиранская «Хезболла» договорились о прекращении огня, но в субботу боевые действия снова возобновились. В заявлении «Хезболлы» говорилось, что израильские силы ночью попытались проникнуть в район холма Али-ат-Тахер, ее «бойцы вступили в бой», после чего Израиль нанес авиаудары внутри и за пределами «оперативной зоны».
Израиль же заявил, что отвечает на атаки «Хезболлы». Израильский военный чиновник сообщил, что группировка выпустила более 50 снарядов по израильским силам, после чего были атакованы цели «Хезболлы».
И «Хезболла», и Израиль при этом заявляют, что остаются приверженными соглашению о прекращения огня, но оставляют за собой право на ответные действия.
Тем временем израильский «12 канал» сообщил, что премьер-министр и министр обороны страны дали указание военным прекратить огонь в Ливане, но Израиль не собирается выводить войска из захваченных районов.