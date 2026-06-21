Прямые переговоры между Ираном и США в Швейцарии

Прямые переговоры между США и Ираном должны начаться в воскресенье в Швейцарии, несмотря на заявления иранских военных о закрытии Ормузского пролива из-за израильских атак на южный Ливан, передает BBC. По сообщению пресс-службы вице-президента США, Джей Ди Вэнс уже прибыл в Швейцарию. Помимо Вэнса в состав американской переговорной команды вошли спецпосланники президента США Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер. Перед вылетом вице-президент сообщил, что пробудет на переговорах с делегацией Ирана в Швейцарии не более двух дней.

Иранская делегация, в состав которой входят спикер парламента Мохаммад-Багер Галибаф и министр иностранных дел Аббас Аракчи, уже прибыла. Вместе с ними в Швейцарию прилетели высокопоставленные представители служб безопасности, центрального банка и нефтяной отрасли.

Вэнс перед посадкой на самолет на базе Эндрюс в Мэриленде заявил, что «мы, надеюсь, добьемся прогресса в ядерной проблеме, добьемся прогресса в вопросе прекращения огня в Ливане». По его прогнозу, первый раунд переговоров может занять «пару дней». «Нам просто нужно будет постоянно следить за тем, чтобы Израиль и Ливан были в безопасности. Это основная цель — сделать весь регион безопасным», — заявил вице-президент США. Представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи в свою очередь заявил, что Тегеран будет «требовать от другой стороны выполнения своих обязательств». В начале переговоров примет участие премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф, сообщила его канцелярия BBC. Пакистан выступал в качестве посредника на протяжении войны и принимал у себя предыдущий раунд переговоров между США и Ираном. На этой неделе президенты США и Ирана подписали предварительный меморандум о взаимопонимании, предусматривающий немедленное прекращение войны, в том числе боевых действий в Ливане. Меморандум из 14 пунктов содержит обязательство провести дальнейшие переговоры для достижения окончательного соглашения в течение следующих 60 дней.