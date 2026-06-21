Атака на Крым: пожары, есть погибшие и раненые

Четыре человека погибли, 28 получили ранения в результате атаки украинских БПЛА на Керченский полуостров, заявил «глава» аннексированного Крыма Сергей Аксенов. Официально атаку Украина пока не комментировала. Оперативный штаб администрации Краснодарского края сообщал, что в Темрюкском районе на Керченской переправе беспилотники атаковали паром «Панагия» — по предварительной информации, один человек погиб, еще один пострадал. Кроме того, произошло возгорание на нефтяном терминале в поселке Чушка.

* * * 09:37 Беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали аннексированный Россией полуостров Крым. Об этом в ночь на воскресенье, 21 июня, сообщил в Telegram назначенный Россией «губернатор» Севастополя Михаил Развожаев. «В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО и мобильные огневые группы», - написал он. По словам Развожаева, сбиты четыре БПЛА в районе Балаклавы и мыса Фиолент. По предварительной информации, никто не пострадал, отметил он, добавив, что «военные ведут работу по уничтожению вражеских БПЛА из различных средств поражения, в том числе и из стрелкового оружия». В Telegram-канале, посвященном оперативной ситуации на Крымском мосту, сообщали, что движение автотранспорта по нему было «временно перекрыто». Находящихся на мосту и в зоне досмотра просили следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Telegram-канал Supernova+ сообщил о пожаре в Керчи. По данным Exilenova+, огонь вспыхнул в районе порта. По предварительным данным, в промышленной зоне горел «ТЭС-Терминал» - железнодорожный комплекс по перевалке и хранению нефтепродуктов и сжиженного газа. Кроме того, мог быть поражен порт «Кавказ». Exilenova+ писал, что зафиксированы возгорания в поселке Курортное, где расположен объект ПВО, а также в районе Керчи - на территории воинской части. В то же время телеграм-канал «Астра» пишет, что после украинской ночной атаки горит нефтебаза Керченского торгового порта, а также порт «Кавказ» на российском берегу Керченского пролива. «Нефтебаза используется для хранения и перевалки нефтепродуктов (мазут, дизтопливо) через Керченский пролив. Этот топливный терминал снабжает топливом суда и обслуживает паромную переправу «Крым — Кавказ», — пишет телеграм-канал.