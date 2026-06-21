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Тяжелые времена для премьера Британии

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Премьер-министр Великобритании Кир Стармер готовится уйти в отставку. Возможно, это произойдет в понедельник, 22 июня, сообщают британские СМИ.

«Он (Стармер) видит реальное положение дел. Остаться на посту и остановить «хаос» сейчас невозможно, так что остается только один вариант. Я думаю, он пришел к выводу, что это его долг — служить стране и партии», — сказал источник The Observer.

Высокопоставленный представитель Лейбористской партии заявил, что Стармер «смирился» со своим уходом: «Он тяжело переживает тот факт, что у него нет поддержки». В то же время представитель кабмина заявил, что Стармер «спокойно разбирался с ситуацией» на протяжении последних нескольких дней.

Отмечается, что мэр Большого Манчестера Энди Бернхэм, заручившийся поддержкой более 201 депутата, может бросить вызов Стармеру в борьбе за пост премьер-министра, если Стармер не решит сам уйти в отставку.

Неназванный высокопоставленный британский чиновник в беседе с The Telegraph отметил, что Стармер, оказавшись в затруднительном положении, понимает, что «игра окончена» и сейчас обдумывает, «как сохранить свое наследие». По его словам, после победы Бернхэма на дополнительных выборах в британский парламент среди членов кабмина «начались волнения» и Стармер пересмотрел свое решение продолжать борьбу.

Политический кризис в британском правительстве обострился после отставки министра обороны Джона Хили. В письме премьер-министру он заявил, что предложенное финансирование не позволит реализовать разработанный Минобороны план инвестиций и обеспечить выполнение обязательства по увеличению военных расходов до 3,5% ВВП к 2035 году. По словам Хили, нехватка средств может привести к снижению боеготовности армии и увеличить риски для военнослужащих. Вслед за Хили в отставку подал министр вооруженных сил Эл Карнс.

Слухи о возможной смене руководства Лейбористской партии возникли после слабых результатов партии на местных выборах. При этом Стармер неоднократно отвергал предположения о своей отставке. 12 июня он заявил, что не намерен покидать свой пост и продолжает участвовать в работе правительства, чтобы выполнить данные избирателям обещания.

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