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Скандал между Украиной и Польшей набирает обороты
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Скандал между Украиной и Польшей набирает обороты

Много погибших и раненых из-за российских атак на Украину

10:41 136

Воздушные силы ВСУ сообщили, что российские военные в ночь на воскресенье атаковали Украину двумя баллистическими ракетами «Искандер-М/»С-400, двумя аэробаллистическими «Кинжалами» и 105 беспилотниками.

К 09:00 (10:00 по Баку) «сбито/подавлено» 96 российских дронов, «зафиксировано попадание» обеих баллистических ракет и шести дронов, «информация по двум аэробаллистическим ракетам уточняется», сказано в утренней сводка. Атака продолжается, предупредили украинские военные.

В результате субботней атаки россиян в Полтавском районе погибли два человека, 13 пострадали, шесть из них — дети, сообщил глава  Полтавской военной администрации Виталий Дьяковнич.

По его словам, которые приводят украинские СМИ, в результате российской атаки на Полтавский район зафиксировано попадание по территории двух предприятий: «Повреждены здания предприятий, автомобили и прилегающие жилые дома. Число пострадавших возросло до 13 человек, из них 6 детей. К сожалению, под завалами нашли тело человека. Еще один человек скончался в больнице».

Также в результате атаки, по данным ОВА, произошло аварийное отключение электроснабжения.

В результате российской атаки на Запорожье в субботу вечером погибли пять человек. По сообщению Запорожской ОВА, на данный момент известно о 13 раненых.

Власти отмечают, что в целом по Запорожской области было нанесено 34 авиаудара, более 560 — с помощью дронов, преимущественно FPV. От населения поступило 113 сообщений о повреждении жилья, автомобилей и объектов инфраструктуры.

Продолжаются атаки дронов и по Сумской области, в том числе удары по Сумам, заявил утром глава областной военной администрации Олег Григоров. «Есть информация о попадании по шести адресам. К медикам за помощью уже обратились шесть жителей города. Госпитализирована 58-летняя женщина», — написал он в телеграме. По его данным, повреждены не менее пять жилых домов.

Накануне в окрестностях Сум погиб мирный житель, еще 10 человек в субботу пострадали в результате атак. Российские военные, по данным местных властей, применяют в Сумской области как дроны, так и корректируемые авиабомбы.

В Киевском районе Харькова российский беспилотник типа «Молния» ударил по 12-этажному дому, сообщил мэр города Игорь Терехова. «Попадание между двумя верхними этажами дома. Выбиты окна», — написал он в телеграме. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

По сообщению местных властей, в субботу в Николаевской, Днепропетровской и Херсонской областях в результате российских атак погибли два человека, еще 21 — получил ранения.

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