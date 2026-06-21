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Скандал между Украиной и Польшей набирает обороты

Замена Америке: Южная Корея стала мировым поставщиком оружия

10:56 928

На фоне неопределенности на мировом оружейном рынке, вызванной пересмотром отношений с США с союзниками и масштабным перевооружением многих стран, Южная Корея получила хорошую возможность для бизнеса, пишет Politico.

В публикации говорится, что крупные мировые конфликты привели страны к острой потребности в оружии, не только для помощи союзникам, но и для собственной защиты в ожидании новых возможных столкновений.

В то же время «уход США с мировой арены вооружения» открыл новые возможности для южнокорейских производителей. Заявления и решения президента США Дональда Трампа по НАТО «заставили союзников засомневаться в надежности Вашингтона в кризисные моменты», что вызвало неопределенность на мировом рынке.

Кроме того, из-за войны на Ближнем Востоке, большая часть американских вооружений была направлена в регион, создавая дополнительную нагрузку на «и без того перегруженную цепочку поставок».

Politico отмечает, что Южная Корея стала надежным поставщиком для стран Восточной Европы, в частности, Польша заключила сделку на $13,7 млрд на поставку танков, ракетных установок, артиллерии и другого оружия.

Одним из преимуществ южнокорейских оборонных компаний, пишет Politico, является «отсутствие политического багажа», в отличие от некоторых ведущих экспортеров оружия — США, Китая, России и Израиля. По данным издания, прогнозируемый совокупный доход крупнейших южнокорейских оборонных компаний — Hanwha Group, Hyundai Rotem, LIG Nex1 и Korea Aerospace Industries — в 2026 году составит около $37 млрд, что в четыре раза больше, чем в 2021 году.

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