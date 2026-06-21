USD 1.7000
EUR 1.9428
RUB 2.3188
Подписаться на уведомления
Скандал между Украиной и Польшей набирает обороты
Новость дня
Скандал между Украиной и Польшей набирает обороты

Боевые роботы на российско-украинском фронте

Business Insider
11:45 952

Украина увеличивает количество наземных боевых роботов на фронте, возлагая на них все больше опасных задач. Беспилотные платформы доставляют боеприпасы, эвакуируют раненых, устанавливают мины, атакуют позиции российских войск. Хотя многие из таких машин не выдерживают даже нескольких боевых выходов, украинские военные считают это оправданной ценой за спасенные жизни солдат, пишет Business Insider.

«Если вы посылаете водителя-человека доставлять такие вещи, существует огромная вероятность, что его убьют», - сказал командир взвода 59-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Андрей Кушнеров.

Одним из производителей таких систем является украинская компания Ratel Robotics. Сегодня предприятие производит сотни беспилотных наземных машин ежемесячно. Стоимость роботов составляет от 2 до 40 тысяч долларов в зависимости от размера и функций.

Современные платформы могут перевозить сотни килограммов грузов, эвакуировать раненых, устанавливать мины, запускать FPV-дроны и выполнять ударные миссии.

По данным издания, в первой половине 2026 года Украина заказала 25 тысяч наземных роботов - вдвое больше, чем за весь 2025 год. До конца года планируется изготовить 50 тысяч таких машин.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее сообщал, что с начала года роботы украинского производства выполнили более 50 тысяч миссий.

По словам генерального директора государственной платформы Brave1 Андрея Гриценюка, сегодня в Украине уже работают около 280 производителей, которые создают более 550 моделей наземных роботов. «Мы не должны рисковать нашими солдатами. Все, что можно заменить дронами, мы заменяем дронами», - сказал Гриценюк.

Чтобы повысить живучесть техники, производители начали устанавливать противоосколочную броню, а также работают над системами защиты от FPV-дронов.

Украинские военные считают, что массовое использование дешевых беспилотных систем меняет саму природу войны. Командир роты беспилотных систем полка «Кракен» отметил, что роботы повышают «оперативную выносливость» армии, поскольку не устают и могут работать там, где риск для людей слишком высок. Эксперты отмечают, что опыт Украины может стать важным уроком для других стран, пишет издание.

Прямые переговоры между Ираном и США в Швейцарии: что известно
Прямые переговоры между Ираном и США в Швейцарии: что известно обновлено 12:38
12:38 2089
Делегация Иордании у Ильхама Алиева
Делегация Иордании у Ильхама Алиева фото
12:27 165
Боевые роботы на российско-украинском фронте
Боевые роботы на российско-украинском фронте Business Insider
11:45 953
Много погибших и раненых из-за российских атак на Украину
Много погибших и раненых из-за российских атак на Украину
10:41 1778
Азербайджанский боксер выиграл Кубок мира в Китае
Азербайджанский боксер выиграл Кубок мира в Китае
10:26 1142
Крупные победы Нидерландов и Японии; Тунис – третий неудачник ЧМ-2026
Крупные победы Нидерландов и Японии; Тунис – третий неудачник ЧМ-2026 видео, обновлено 10:09
10:09 4043
Тяжелые времена для премьера Британии
Тяжелые времена для премьера Британии
09:53 1234
Атака на Крым: нет топлива и света. Зеленский заявил об ударах по «объектам по обе стороны Крымского моста»
Атака на Крым: нет топлива и света. Зеленский заявил об ударах по «объектам по обе стороны Крымского моста» обновлено 12:09
12:09 4308
ЧМ-2026: курд спас Германию и вывел в плей-офф, Кюрасао набрал первое историческое очко
ЧМ-2026: курд спас Германию и вывел в плей-офф, Кюрасао набрал первое историческое очко видео, обновлено 05:59
05:59 5626
Трамп не исключает пошлины на Ормуз
Трамп не исключает пошлины на Ормуз обновлено 00:43
00:43 4089
Остров Свободы между коммунизмом, НЭПом и гневом Трампа
Остров Свободы между коммунизмом, НЭПом и гневом Трампа Темпест и Магда комментируют для haqqin.az
20 июня 2026, 20:00 1966

ЭТО ВАЖНО

Прямые переговоры между Ираном и США в Швейцарии: что известно
Прямые переговоры между Ираном и США в Швейцарии: что известно обновлено 12:38
12:38 2089
Делегация Иордании у Ильхама Алиева
Делегация Иордании у Ильхама Алиева фото
12:27 165
Боевые роботы на российско-украинском фронте
Боевые роботы на российско-украинском фронте Business Insider
11:45 953
Много погибших и раненых из-за российских атак на Украину
Много погибших и раненых из-за российских атак на Украину
10:41 1778
Азербайджанский боксер выиграл Кубок мира в Китае
Азербайджанский боксер выиграл Кубок мира в Китае
10:26 1142
Крупные победы Нидерландов и Японии; Тунис – третий неудачник ЧМ-2026
Крупные победы Нидерландов и Японии; Тунис – третий неудачник ЧМ-2026 видео, обновлено 10:09
10:09 4043
Тяжелые времена для премьера Британии
Тяжелые времена для премьера Британии
09:53 1234
Атака на Крым: нет топлива и света. Зеленский заявил об ударах по «объектам по обе стороны Крымского моста»
Атака на Крым: нет топлива и света. Зеленский заявил об ударах по «объектам по обе стороны Крымского моста» обновлено 12:09
12:09 4308
ЧМ-2026: курд спас Германию и вывел в плей-офф, Кюрасао набрал первое историческое очко
ЧМ-2026: курд спас Германию и вывел в плей-офф, Кюрасао набрал первое историческое очко видео, обновлено 05:59
05:59 5626
Трамп не исключает пошлины на Ормуз
Трамп не исключает пошлины на Ормуз обновлено 00:43
00:43 4089
Остров Свободы между коммунизмом, НЭПом и гневом Трампа
Остров Свободы между коммунизмом, НЭПом и гневом Трампа Темпест и Магда комментируют для haqqin.az
20 июня 2026, 20:00 1966
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться