Боевые роботы на российско-украинском фронте

Украина увеличивает количество наземных боевых роботов на фронте, возлагая на них все больше опасных задач. Беспилотные платформы доставляют боеприпасы, эвакуируют раненых, устанавливают мины, атакуют позиции российских войск. Хотя многие из таких машин не выдерживают даже нескольких боевых выходов, украинские военные считают это оправданной ценой за спасенные жизни солдат, пишет Business Insider.

«Если вы посылаете водителя-человека доставлять такие вещи, существует огромная вероятность, что его убьют», - сказал командир взвода 59-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Андрей Кушнеров.

Одним из производителей таких систем является украинская компания Ratel Robotics. Сегодня предприятие производит сотни беспилотных наземных машин ежемесячно. Стоимость роботов составляет от 2 до 40 тысяч долларов в зависимости от размера и функций.

Современные платформы могут перевозить сотни килограммов грузов, эвакуировать раненых, устанавливать мины, запускать FPV-дроны и выполнять ударные миссии.

По данным издания, в первой половине 2026 года Украина заказала 25 тысяч наземных роботов - вдвое больше, чем за весь 2025 год. До конца года планируется изготовить 50 тысяч таких машин.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее сообщал, что с начала года роботы украинского производства выполнили более 50 тысяч миссий.

По словам генерального директора государственной платформы Brave1 Андрея Гриценюка, сегодня в Украине уже работают около 280 производителей, которые создают более 550 моделей наземных роботов. «Мы не должны рисковать нашими солдатами. Все, что можно заменить дронами, мы заменяем дронами», - сказал Гриценюк.

Чтобы повысить живучесть техники, производители начали устанавливать противоосколочную броню, а также работают над системами защиты от FPV-дронов.

Украинские военные считают, что массовое использование дешевых беспилотных систем меняет саму природу войны. Командир роты беспилотных систем полка «Кракен» отметил, что роботы повышают «оперативную выносливость» армии, поскольку не устают и могут работать там, где риск для людей слишком высок. Эксперты отмечают, что опыт Украины может стать важным уроком для других стран, пишет издание.