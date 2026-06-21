Король и королева Нидерландов поздравили Кюрасао с исторической ничьей

Сборная Кюрасао, для которой этот чемпионат мира стал первым в истории, сенсационно сыграла вничью с Эквадором (0:0) в матче группы Е. Главным героем встречи стал 37-летний вратарь Элой Ром, отразивший 15 ударов — рекордный показатель для основного времени матчей чемпионата мира.

Король Нидерландов Виллем-Александер и королева Максима посетили раздевалку сборной Кюрасао после ничьей с Эквадором (0:0) и поздравили команду с первым в истории очком на чемпионатах мира. Видео опубликовала пресс-служба национальной команды в соцсети Х.

Монархи начали день с матча сборной Нидерландов против Швеции в Хьюстоне (5:1), а затем совершили перелет в Канзас-Сити, чтобы поддержать Кюрасао. По пути они сменили оранжевые шарфы на синие — цвета «Синей волны», так называют болельщиков сборной Кюрасао.

Король Виллем-Александер заявил, что «это особенный чемпионат мира, потому что в нем участвуют и Нидерланды, и Кюрасао. Так что у нас вдвое больше команд, за которые можно болеть. Прекрасная возможность поддержать и «синих», и «оранжевых».

После финального свистка королевская семья спустилась в раздевалку, чтобы присоединиться к празднованиям и танцам. Вратарь Элой Ром, признанный лучшим игроком матча, рассказал, что королева Максима поцеловала его в знак поздравления.

Благодаря ничьей с Эквадором Кюрасао с одним очком замыкает таблицу группы Е, но сохраняет шансы на выход в плей-офф. В заключительном туре команда Дика Адвокаата 25 июня сыграет с Кот-д'Ивуаром, а Эквадор встретится с Германией. Этот результат команда посвятила Жаирзиньо Питеру — бывшему вратарю сборной, который ушел из жизни в 31 год.

Небольшое островное государство Кюрасао является частью Королевства Нидерландов со значительной автономией.