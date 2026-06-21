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Скандал между Украиной и Польшей набирает обороты

Пезешкиан: Все пункты соглашения с США выгодны иранскому народу

13:14 575

Все пункты меморандума о взаимопонимании отвечают интересам Ирана, а результаты этих переговоров вскоре станут очевидны. По сообщению агентства Mehr, об этом заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан.

По словам Пезешкиана, «президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, который препятствовал нам во многих делах, в своем последнем выступлении сказал, что все это является правом иранского народа и иранской нации».

Президент Ирана выразил надежду, что шесть миллиардов долларов из иранских средств, замороженных в Катаре, будут возвращены. По мнению Пезешкиана, Нетаньяху был первым, «кто выразил недовольство ходом переговоров».

«У Соединенных Штатов есть только одно опасение: чтобы у нас не появилась ядерная бомба. Покойный лидер (Али Хаменеи) неоднократно заявлял, что нам не нужна ядерная бомба».

Напомним, сегодня в курортном швейцарском городке Бюргеншток пройдут прямые переговоры между США и Ираном.

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