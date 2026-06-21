Иран настаивает: Ормуз закрыт

«Ормузский пролив по-прежнему закрыт, и военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции до особого распоряжения не выдают никаких разрешений на проход судов», - пишет агентство со ссылкой на военный источник и данные собственного корреспондента.

Ормузский пролив закрыт, через него проходят только суда, следующие в Иран, утверждает агентство Fars.

Fars также цитирует исследовательско-аналитическую компанию в области инвестиций в нефтегазовый сектор HFA, по данным которой «со вчерашнего дня до настоящего момента через Ормузский пролив проходили только суда, направляющиеся в Иран».

Между тем ранее в Центральном командовании ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM) сообщили, что коммерческие суда продолжают осуществлять движение через Ормузский пролив, несмотря на заявление Тегерана о его закрытии. «Иран не контролирует Ормузский пролив. ...беспрепятственное движение судов продолжается, и американские силы следят за ситуацией, чтобы гарантировать, что так и останется», - заявил в субботу представитель CENTCOM капитан Тим Хокинс.

«Через него (Ормузский пролив) прошли уже 55 торговых судов, перевозивших большие объемы грузов и более 17 млн баррелей нефти на мировые рынки», - заявили в CENTCOM.

Ранее в субботу Центральный штаб вооруженных сил Ирана объявил о закрытии Ормузского пролива из-за нарушений Израилем режима прекращения огня в Ливане и невыполнения США первого пункта предварительного соглашения о прекращении военных действий.