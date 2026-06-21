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Дефицит бензина в регионах России

14:06 275

В Тверской области РФ ввели ограничения на продажу бензина на заправках «Сургутнефтегаза» и «Татнефти», заявили в Минпромторге региона.

В сообщении за 19 июня говорилось, что корпоративные клиенты могут заправляться без ограничений. На следующий день в ведомстве заявили, что с руководством всех сетей АЗС «проведена работа». Сейчас бензин отпускают на всех заправках, но на отдельных АЗС есть «временные перерывы в работе», связанные в том числе «с повышенным спросом со стороны потребителей», добавили в Минпромторге области.

Дефицит наблюдается и в Липецкой области РФ, признал губернатор Игорь Артамонов. Он написал, что проехал по области и обнаружил на ряде заправок в Ельце, Липецке и округах «перебои с отдельными марками топлива». «Это создает повышенную нагрузку на АЗС, где топливо в наличии. Образуются очереди», — пояснил губернатор, добавив, что поставки топлива продолжаются. Артамонов попросил жителей области «заправляться, исходя из текущей необходимости», поскольку покупка топлива впрок увеличивает нагрузку на АЗС и «быстрее вымывает бензин там, где он есть».

Бензиновый кризис в России и аннексированном Крыму начался после того, как Украина усилила атаки на нефтеперерабатывающие заводы, а также на бензовозы и грузовые автомобили, снабжающие Крым по трассе Р-280 «Новороссия». В Крыму сложилась тяжелая ситуация с середины мая, бензин там отпускали по талонам, 21 июня прекратили продажу вообще.

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