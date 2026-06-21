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Скандал между Украиной и Польшей набирает обороты
Новость дня
Скандал между Украиной и Польшей набирает обороты

В Кремле «ждут победы»

14:42 1616

Москва «ждет победы», а не выполнения договоренностей, достигнутых в рамках украинского урегулирования по итогам встречи президентов России и США на Аляске, заявил помощник Владимира Путина Юрий Ушаков.

«Мы не ждем выполнения этих пониманий или договоренностей, мы ждем победы. Мы ждем реализации наших собственных целей», — заявил Ушаков, передает Интерфакс.

«На данный момент одна сторона по-прежнему привержена тем пониманиям, которые были обговорены в Анкоридже, а другая сторона, судя по всему, сейчас можно сказать уже об этом, оказалась не совсем в состоянии пройти свою часть пути, выполнить договоренности», — сказал помощник российского президента.

По словам Ушакова, на встрече в Анкоридже речь шла об определенных пониманиях: одна сторона должна была выполнить одну часть работы, вторая пройти «другую часть пути».

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