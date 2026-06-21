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Во Франции аномальная жара: ввели сухой закон

14:57 843

В 35 департаментах Франции 21 июня объявлен красный уровень погодной опасности из-за аномальной жары, сообщает France 24 со ссылкой на метеобюро страны.

В связи с этим власти ограничили употребление алкоголя на некоторых уличных фестивалях. Более трех четвертей населения материковой части страны (не считая заморских департаментов) столкнется с экстремальной жарой, еще в 45 департаментах объявлен оранжевый уровень угрозы.

В департаментах с красным уровнем опасности запрещено употребление алкоголя в общественных местах во время ежегодного уличного музыкального фестиваля Fête de la Musique. Также даны указания не предлагать алкоголь на мероприятиях, организуемых государством.

«Префекты издадут указы о запрете употребления алкоголя в общественных местах в департаментах, находящихся в зоне красной тревоги», — говорится в заявлении правительства.

Красный уровень опасности, введенный впервые для такого числа регионов, затронет и Париж.

По прогнозам французских синоптиков, с понедельника жара в некоторых местах может достигнуть 41°C, а средняя температура по стране может стать рекордной. Неизвестно, как долго продолжится жаркая погода.

В Париже для облегчения положения местных жителей и туристов парки и сады будут открыты всю ночь. Жара, продолжающаяся с начала недели, уже привела к отмене десятков поездов и приостановке занятий в школах.

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